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經濟

OTCM擬明年初美設晚市 更貼近亞洲日間交易市况

【明報專訊】在關稅戰籠罩下，美國OTC Markets（下稱OTCM）執行副總裁及總監Jason L. Paltrowitz（杰森L‧派托威茲）表示，投資者避險轉買亞洲股、歐洲股明顯增加，今年首季亞洲地區相關股份在OTCM交投按年增77%至554億美元。他們擬於明年初在美國開設晚市時段，更貼近亞洲日間交易時段市况。他表示在港接觸過「若干數目藍籌公司」，對OTCM上市有顯著興趣。

首季亞股交投按年增77%

杰森指出，現時在OTCM平台的1067家非美股份中，有近11%在港交所（0388）上市，首季按美元計交易量佔23.94%，達285.7億美元。亞洲股份佔非美股票42.9%，美元計首季交投量按年增77%至554億美元。整體非美證券數目佔OTCM上市公司近80%，達9889家，佔今年首季用美元計交易量80%，達1580億美元。現時在內地與本港市場為人認識的創科（0669）、瑞幸咖啡（LKNCY）、滴滴（DIDIY）均在OTCM上市。他稱：「在創科每朝早首半小時交易量明顯突出，之後交投趨平順，這均與OTC Market交易相關。」

「若干藍籌公司」對掛牌興趣增

由於到OTCM掛牌屬第二上市，利便美國投資者用美元買賣，接駁至香港市場發盤，又毋須按美國證交會要求去匯報及遵照合規，杰森表示，近期他們在港接觸過「若干數目藍籌公司」，對OTCM掛牌興趣顯著增加。至於中國概念股未見從OTCM除牌，反而他相信可為該等股份提供選項。隨着OTCM今年7月1日推出OTCID市場，讓那些公司只需發放最低門檻訊息，並由管理層提供證明及滿足可持續披露便能上市。他預期可吸引更多公司，集團今次到亞洲市場會着手於市場教育及推廣。

就關稅戰觸發的波動，杰森說：「這有助促進交易增加，投資者對來自亞洲股市的股份風險胃納提高了，在市場內已經出現很巨大的再平衡。」影響所及連帶在OTCM的歐洲股份也受追捧，相關股份首季美元計交投量按年增72%，香港零售及機構投資者可藉此經OTCM參與歐股投資。他稱，OTCM明年初擬在美國市場增開晚市時段，相信這可更貼近亞洲市場日間時段市况，亦更利便投資者在市場內買賣英國、法國甚至瑞士等國家股票。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕滴滴 瑞幸咖啡 創科 杰森L‧派托威茲 Jason L. Paltrowitz OTC Markets

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