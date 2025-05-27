瑞銀：小米晶片大規模應用 須長期投入

調制解調器簡單而言，為處理信號與電子產品能讀取數碼信號，兩者之間轉換的裝置；Abrams解釋，若小米於發展晶片上要達到一個合適成本水平，需要一個好的調制解調器，另他提到將晶片連接整個物聯網（IOT）設備網絡，或會需要用到更長時間。

研發符全球標準Modem或需數年

他續稱，小米於研究早期其晶片的用途有限，但當公司成功研發調制解調器，公司有能力將晶片能力滲透到其他用途。

另一方面，瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois表示，以iPhone為例，原始設備製造商（OEM）不太可能只針對美國市場加價，而OEM會將加價範圍擴至全球，因全球手機的需求增長潛力減弱，以及避免出現差價套利（arbitrage）的情况，如美國消費者會跨境到墨西哥及加拿大買智能手機。

料今年全球智能手機銷量增1%

此外，Gaudois提到於不確定性的環境下，瑞銀料今年全球智能手機市場的銷量按年增長率只有1%，明年銷量增速則為平穩。