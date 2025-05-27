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經濟

港上月出口升近15% 勝預期 進口表現遜預期 分析：暫緩關稅影響6月才反映

【明報專訊】統計處公布，香港4月出口按年升14.7%，勝市場預期的12.2%；進口升15.8%，略低於預期的16.6%；錄得貿易逆差160億元，預期逆差為292億元。分析指出，是次增長動力主要來自東南亞，或反映部分企業在美國高關稅下透過東南亞生產基地轉運貨物，加上香港和內地加強與東盟商貿往來。雖然中美於5月中旬將部分關稅暫緩90日，但預計由生產至出口過程需時，相關因素可能延後到6月才反映。

明報記者 黃志偉

本港4月輸往亞洲的出口按年升20.8%，對中國內地出口按年升23%，連續3個月保持逾兩成升幅；輸往越南、台灣的出口增48.3%及24.1%。對美國出口按年升幅由11.4%收窄至1%，但按月增10.8%；輸往荷蘭、英國的出口降38.4%及24.1%，德國升30.8%。

越南進口倍增 貨值歷來次高

進口方面，從越南進口升幅最明顯，4月按年升107.3%，貨值為歷來第二高。從台灣進口按年增加50.6%，從韓國進口下降21.3%，連續第五個月錄得按年跌幅。從美國進口按年升13.1%，但按月跌24.9%。按貨品分類，「電動機械、儀器和零件」出口升18.7%，進口升16.8%；「辦公室機器與自動資料處理設備」出口升46%，進口升67.1%；「通訊、錄音及音響設備」出口升8.5%，進口升29.5%。政府發言人稱，展望未來，近期國際貿易摩擦稍為緩和，內地經濟逐漸增長，加上香港加強與其他市場經貿聯繫，應有助支持貿易表現。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，是次數據增長較明顯來自東南亞地區，可能因部分企業因應美國關稅而透過當地生產基地加工並轉運貨物，例如原材料與半製成品。同時，東盟國家與香港和內地加強貿易關係，降低美國關稅影響。台灣方面，他表示其在電子零部件、晶片領域具有優勢，在美國晶片出口限制背景下，許多企業被迫從歐美改向台灣等地採購原材料與零件，為產品另覓供應來源。他預計，中美本月第二周才宣布90日關稅暫緩，因此未必即時反映於出口表現。由於企業下單、生產至出貨需時，估計6月或7月的數據才會更明顯顯示政策影響。

大新：未來兩三個月貿易增長仍正面

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，雙方或趁暫時下調關稅90日期間續加快付運，加上新興亞洲地區經濟表現強勁及供應鏈轉移，內地有望推更多具體措施支持內需，未來兩三個月本港貿易增長或仍正面。

相關字詞﹕香港進出口 美國關稅

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