人幣曾創半年高 高盛：升值利中國股市

內需內房券商H股或跑贏大市

高盛報告指出從過去經驗所知，人民幣升值過去帶動中國股市向好，自2012年以來有66%升值時會錄正收益。該行估計，假設其他條件相同情况下，當人民幣兌美元每升值1%，中資股便會上升3%。報告指出，因為以港元或美元計價的中國企業，可受惠人民幣升值推升盈利和帳面價值，而持有美元負債或以美元為成本基礎的中國企業，亦會因美元走弱錄得匯兌收益。另外，人民幣升值通常反映經濟基本因素較其貿易伙伴為佳，有利於經濟增長和股市回報預期。

個別行業而言，高盛稱消費品、地產和券商H股，通常可在人民幣升值時跑贏大市，而公用事業、能源、必需消費品和國企等防守板塊則會較為落後。

人民幣表現強韌，支持該行對中國股市「超配」看法，預期企業盈利前景可溫和改善，外資流入有所增加，不過未來數月南向資金淨買入則可能放緩。

人民幣中間價昨日報7.1833，較上周五上升86點子，不過仍較市場以貨幣組成籃子測算的7.1766偏強67點子。ING大中華區首席經濟學家宋林指出，人行調高中間價步伐近期提高，或在減少逆周期調節幅度，令中間價更為接近市場收市價，他認為若是因為市場供求令人民幣上升，當局似乎無意在中間價形成較強阻力。