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經濟

美團CEO：不惜一切打贏外賣戰 料次季核心本地商業經營溢利大跌

【明報專訊】美團（3690）首季收入及經調整盈利均勝市場預期，期內收入865.57億元（人民幣，下同），按年增長18.1%；經調整盈利為109.49億元，按年升46.2%（見表）。對於與京東（9618）外賣及阿里巴巴（9988）旗下「餓了麼」的外賣平台大戰，集團首席執行官王興昨在業績電話會議指出，外賣行業潛力巨大，美團已在該領域深耕11年並建立相當成熟的服務能力，會不惜代價取得外賣戰勝利。

明報記者 邱潤青

早前京東入局外賣市場後即大量「燒錢」，推巨額補貼與美團外賣「對壘」；此後餓了麼亦推出「組合拳」加入博弈，搶佔市場。王興表示，現時外賣行業競爭中出現「非理性補貼」，往往伴隨低質素及低價格，相信長遠而言該策略將被逐步淘汰，消費者最終將選擇體驗最佳、服務更可靠的平台。他表示，競爭應與業務基本面相匹配。只有能有效激活消費者、商家和配送網絡三大支柱的平台，才能實現可持續增長。集團已經準備好面對競爭，會通過提升營銷效率、加強用戶黏性等手段引導外賣行業和生態系統的可持續發展。

首季經調整盈利升46% 勝預期

面對市場競爭加劇，王興預計，集團財務狀况將會出現波動。短期內，集團將進行必要的投資來鞏固消費者管理；此外，預計第二季度核心本地商業收入的按年增長率將較今年第一季度放緩，核心本地商業的經營溢利將按年大幅下降。他強調，由於難以斷言新進入市場的非理性競爭會持續多久，因此目前無法準確預測集團未來財務狀况。但會繼續捍衛美團的市場份額，對美團繼續佔據市場領導地位有信心。

談及集團旗下Keeta發展方向，王興稱自去年下半年攻入中東市場後，Keeta目前已拓展至沙特阿拉伯的所有主要城市，並計劃將更多沙特城市納入擴張版圖。對於本月中宣布Keeta將進軍巴西市場，並計劃5年內投入10億美元（約78億港元），王興表示，巴西人口數量龐大、外賣潛力廣闊，相信巴西是集團出海計劃中非常好的機會，並有信心Keeta將在愈來愈多海外市場成為外賣平台首選。

首季非食品閃購訂單增逾60%

美團在今年4月正式推出即時零售品牌「美團閃購」，為原有閃購業務的進一步升級。美團首席財務官陳少暉表示，美團致力於持續擴大閃購商品覆蓋範圍及提升質量標準。今年首季，非食品品類的閃購訂單增長超過60%，其中美妝、玩具、寵物用品及家電增長顯著。此外，閃購新品牌上線至今，「95後」年輕用戶已佔用戶總數一半以上。他又預告美團「618大促」將向消費者提供更優惠的商品和外賣，活動將於28日（星期三）正式開始。

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