內地客6萬租天瀧海景3房 呎租60元 業主回報2.4厘

外籍客3.3萬租御龍山3房 呎租36元

中原副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山第7座高層C室，實用906方呎3房間隔，新近以3.3萬元租出、實用呎租逾36元，新租客為外籍客；業主於2010年以879萬元買入，享4.5厘租金回報。

屯門客1.2萬租御海灣一房 呎租38元

屯門半新盤錄租客即睇即租；祥益地產區域董事黃慶德表示，御海灣第2座低層M室，實用314方呎1房戶，獲區內客以1.2萬元承租、實用呎租逾38元；業主於2020年以約560萬元一手購入，享2.6厘租金回報。

十大屋苑周末3成交 八成「吞蛋」

另中原統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄3宗成交，較對上周末的7宗（5月17及18日） ，減少逾57.1%。

零成交屋苑增至8個，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

第一城原則兩房 實蝕130萬易手

美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第52座中層G室，實用304方呎、原則兩房間隔，以400萬元易手、實呎1.31萬元。

原業主2018年以506萬元購入，帳面蝕106萬元或21%，連使費料實蝕約130萬元或26%。