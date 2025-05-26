仲量聯行：港商廈老化 籲升級優化保競爭力

料今年甲廈價值租金跌一成

據仲量聯行研究報告指出，以樓面面積計，目前本港約44%的甲級寫字樓，樓齡已超過30年，這個比例將於2030年上升至55.1%；若不採取升級優化措施，到2035年約20%現有甲級寫字樓，或難以吸引租戶，導致資產價值持續下滑。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，香港核心商業區97.4%的甲級寫字樓，是於2015年前落成，高於其他國際級大城市如紐約、新加坡，樓齡老化問題，直接影響寫字樓吸納情况。

稱樓齡問題影響寫字樓吸納

據2024年數據顯示，樓齡5年內的甲級寫字樓吸納量超過100萬方呎，而樓齡逾30年的寫字樓，則錄得負4.4萬方呎吸納量，估計將促使更多租戶，在租約到期後轉向現代化、可持續發展的寫字樓。

仲量聯行香港物業及資產管理部總監鍾志雄建議，業主應通過策略性升級計劃，提升物業競爭力；對於不適合大規模改造的物業，輕度改造是成本效益較高選擇，如優化物業管理系統、安裝LED照明及智能感應器。對設施老化嚴重物業，深度翻新具必要性，包括結構升級、外牆翻新及取得綠色建築認證等。

他舉例指出，中環興瑋大廈投資2400萬元加裝3D LED電視牆，每年帶來逾2600萬元廣告收入，大約相當於10層寫字樓租金。此外，寫字樓租金自2019年高峰期後，已下跌約45%，預計今年為甲級寫字樓新供應高峰，落成量預計約400萬方呎樓面，較去年約150萬方呎，增加約250萬方呎或1.66倍。