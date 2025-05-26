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經濟

香港地產

新地部署推3新盤涉1845伙

【明報專訊】5月新盤市况活躍，近日主力銷售西貢西沙SIERRA SEA系列的新地（0016），集團副董事總經理雷霆表示，部署稍後將推出3個新樓盤，包括屯門兆康NOVO LAND第3A期涉534伙、啟德天璽‧天2期涉584伙，以及SIERRA SEA第2A期涉727伙，3盤共涉1845伙。

至於SIERRA SEA第1A、1B期，自上月26日至剛過去周六（5月24日），29日內進行6輪銷售，當中價單推售單位沽清，連同標售單位，項目累沽逾1520伙，佔單位總數1575伙約97%，套現約85億元。雷霆指出，上述紀錄締造集團大型新盤的銷售歷史，並指項目是吸納各類買家的「世界盤」；新地代理執行董事陳漢麟稱，項目亦以1191.8萬元，招標售出1B期第2座23樓D室，實用691方呎3房、連平台及天台特色戶，呎價1.72萬元。

SIERRA SEA不足一個月沽1520伙

翻查資料，新地2022年7月至8月推出屯門兆康NOVO LAND第1A、1B期，同樣不足1個月內售出約1538伙，為相隔近3年後再創佳績。

至於過去周末兩日，市場錄近300宗一手成交，其中信置（0083）牽頭的西南九龍長沙灣維港滙III，昨連沽11伙（個別屬早前撻訂再重新售出）、涉資逾9000萬元，成交價最高為第1B座28樓G室，實用331方呎1房戶，以846萬餘元成交、實呎2.55萬元。

迎夏上樓書 峻譽‧渣甸山推23伙招標

另港島將有新豪宅登場，前太古大班簡基富（Keith Kerr）旗下The Development Studio（TDS）發展的南區淺水灣道125號豪宅，命名為迎夏，並突擊上載樓書，全盤提供6伙複式戶。另去年曾推出、中信泰富發展的東半山大坑道峻譽‧渣甸山，6月4至17日推出23伙招標。至於永泰（0369）和萬科香港合作的沙田顯和里UNI Residence，擬短期加推單位及公布銷售安排；項目已推出兩張價單共74伙，市場估計過去6日收逾150張入票，超額1倍。

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