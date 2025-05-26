王品弟：低息支持樓市

利率變動帶來的影響立竿見影。以常見的H+1.3厘按揭計劃為例，實際按息已降至1.97厘，較本月初的封頂利率3.5厘大幅下調1.53厘。具體而言，一個500萬元住宅單位，月供從22,452元降至18,406元，降幅達18%。這大幅減輕了業主的供款壓力。除了自用客之外，由於租金回報回升，亦吸引了不少長線投資者的目光。與過往追求資本增值不同，現時的投資者更看重租金回報的穩定性。他們主要瞄準部分細單位，這些單位主要為低入場門檻及高租金回報率，以及較強的抗跌能力。

除港元拆息帶動買家入市意欲上升外，政策環境變化同樣不容忽視。自政府全面撤銷樓市「辣招」後，市場活力明顯增強。不僅本地買家活躍度提升，非本地資金也開始重新流入香港樓市。當中內地來港專才及高才，自去年他們陸續來港，他們初到香港時，習慣會先租住，等熟習環境後再置業，不但節省租金，更有利他們來港「落地生根」，對樓市形成穩定中長期支撐力量。綜合現時多項利好因素，包括港元拆息回落、按息下降、「辣招」撤銷、租金上升，以及經濟復蘇逐步展開，樓市動力明顯增強。市場預期下半年交投活躍度將持續上升，買家入市步伐將加快。樓價方面，在經歷過去兩年的調整後，目前已處於較為合理水平，若成交量持續上升，不排除樓價將出現穩步回升。

香港置業研究部董事

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[王品弟]