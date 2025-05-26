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經濟
2025年5月26日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
黃傑龍：消費改變 餐飲須靈活創新 稱仍有發展空間 叙福樓續攻「輕奢華」市場
權發：兩餸飯汰弱留強 須不斷提升品質
積金局籲受託人制定應變方案 處理美債全線降級後投資調整
資本人員協會反對證監增權力補SMLR不足
麥格理資本Viktor Shvets：美中期選舉前 特朗普政策風險持續
安聯投資Christoph Berger：關稅風險下 仍看好歐股多於美股
黃國英上期封面故事多項預測兌現
元光經營「車來了」 毛利率穩定
聯想：產品因關稅提價後 需求仍大 多地設工廠收入多元 助分散貿戰風險
微眾科技：與20金融機構簽MOU
FT：孫正義倡設美日主權基金 初始資本或2.3萬億
蔡崇信倡亞洲企業 力拓區內歐洲市場
Microsoft：AI Agent趨普及 助企業增效
重視「PSGRT」 與私隱署指引一致
買年金高收益債基金為退休準備
環球經濟數據
金子：比亞迪市佔擴 call 13710
張兆聰：車股強勢 速騰聚創異動可留意
張兆聰：量子計算起動 QUBT走勢佳
伍禮賢：備兌認購期權ETF 跌市提供保護
涂國彬：休息為走更遠的路 金價尚有更多新高
陳大為：穆迪降美評級與美匯債前景
朱蕾：亞洲本幣政府債回報吸引
簡慧敏：港虛擬資產監管邁向新里程
《幫你格價》：開證券戶口 留意平台費存倉費
Thomas Poullaouec：關稅累經濟 價值型股票較佳
鍾慧欣：拆息跌 港地產商有望得益
陳正犖：美元短線料受赤字擔憂困擾
許健生：COMPUTEX 2025：展現台灣AI產業影響力
KGI凱基：美債息波動 避險功能仍在
劉思明：高息股有望續受惠低息環境
林少陽：特朗普為美股封頂宜注意
技術取勝：成渝高速處20天線之上
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劉思明：東方電氣業績增長可期
瑞銀亞洲：憧憬業績 小米牛69916
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周顯：美須誘人買美債 高息難減
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湯文亮：港交所好似科大
陳永傑：按息回落利樓市
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柏蔚森擬9月賣現樓 料至少5%提價空間
新地部署推3新盤涉1845伙
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上月商廈租賃成交 錄466宗跌逾16%
內地客6萬租天瀧海景3房 呎租60元 業主回報2.4厘
林海山城擁抱大自然 環境寧靜
慧景軒本月5宗成交 兩年最旺
周顯：美須誘人買美債 高息難減
【明報專訊】這些日子以來，我一直認為，美國最大的金融危機，在於美債，而美債的真正癥結，在於買家愈來愈少。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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