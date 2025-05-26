Thomas Poullaouec：關稅累經濟 價值型股票較佳

目前，就業市場仍然穩健，令聯儲局得以維持觀望態度。不過，這種情况可能會迅速改變。由於貿易政策對增長構成壓力，市場已經押注當局可能比預期更早減息。鑑於聯儲局或在平衡其雙重使命之間左右為難，我們對風險資產持審慎態度，略為看好對通脹敏感的資產。

美國總統特朗普在「解放日」宣布關稅政策後，市場經歷了一周劇烈波動。其後，特朗普政府似乎作出讓步，宣布暫緩90天。投資者樂見這一舉措，希望極端的關稅措施只是談判策略的一部分。近期新聞反映，其策略可能正在發揮作用，許多國家似乎都在與美國展開談判。貿易緊張局勢已出現一些緩和迹象，但經濟增長影響和談判前景仍不明朗。

鑑於關稅和貿易或對經濟增長構成阻力，政策不確定性增加、資本支出或盈利預期下調，或進一步影響股市表現，我們調整資產類別部署，對股票持偏低比重，對現金持偏高比重，以應對不確定因素。

在股票配置方面，我們續看好估值較為合理的價值型股票，因其有望受惠於市場表現逐漸擴大至美國大型增長股以外的範疇。由於通脹風險上升，我們提升對實物資產股票的配置至偏高比重，以更好地保護投資組合免受通脹衝擊。

就地區而言，我們認為美國以外市場，特別是歐洲，具有更吸引機會，因當地估值更具吸引力，而且在財政支出增加和央行寬鬆政策支持下，市場情緒有所改善，並將亞洲（日本除外）股票的配置下調至中性，因為該地區為美國報復性關稅的主要目標之一，且目前未見明確解決方案。

鑑於美國財政政策或導致債券供應增加，令美國利率構成上行壓力，我們對債券維持低配，減少對息差較大的固定收益類別的配置，對高收益債券和新興市場美元主權債券維持中性配置，因基本面雖仍具支持，但息差較易受到貿易政策相關影響。

另我們提升對短期通脹掛鈎債券（TIPS）的配置至偏高比重，以及增加全球投資級別債券（已對冲）的比重，來增加投資組合對通脹敏感度，以及降低對美國存續期的配置。同時，維持對現金的偏高比重，因為現金仍能提供具吸引力的收益和流動性。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

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[Thomas Poullaouec 環球透視]