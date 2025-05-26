Thomas Poullaouec：關稅累經濟 價值型股票較佳

【明報專訊】美國聯儲局面臨艱難處境，雖然當局過去在實現充分就業和價格穩定的雙重使命方面曾面臨挑戰，但當前的環境可能日趨棘手。在近乎得以控制後疫情時期的通脹後，當局或正面臨關稅貿易政策帶來的新一輪通脹壓力。這些政策也可能拖累經濟增長，導致失業率上升。對於同時面臨減息政治壓力的聯儲局決策者而言，更高的物價、更低的增長和上升的失業率，將是不樂觀的情况。
目前，就業市場仍然穩健，令聯儲局得以維持觀望態度。不過，這種情况可能會迅速改變。由於貿易政策對增長構成壓力，市場已經押注當局可能比預期更早減息。鑑於聯儲局或在平衡其雙重使命之間左右為難，我們對風險資產持審慎態度，略為看好對通脹敏感的資產。
美國總統特朗普在「解放日」宣布關稅政策後，市場經歷了一周劇烈波動。其後，特朗普政府似乎作出讓步，宣布暫緩90天。投資者樂見這一舉措，希望極端的關稅措施只是談判策略的一部分。近期新聞反映，其策略可能正在發揮作用，許多國家似乎都在與美國展開談判。貿易緊張局勢已出現一些緩和迹象，但經濟增長影響和談判前景仍不明朗。
鑑於關稅和貿易或對經濟增長構成阻力，政策不確定性增加、資本支出或盈利預期下調，或進一步影響股市表現，我們調整資產類別部署，對股票持偏低比重，對現金持偏高比重，以應對不確定因素。
在股票配置方面，我們續看好估值較為合理的價值型股票，因其有望受惠於市場表現逐漸擴大至美國大型增長股以外的範疇。由於通脹風險上升，我們提升對實物資產股票的配置至偏高比重，以更好地保護投資組合免受通脹衝擊。
就地區而言，我們認為美國以外市場，特別是歐洲，具有更吸引機會，因當地估值更具吸引力，而且在財政支出增加和央行寬鬆政策支持下，市場情緒有所改善，並將亞洲（日本除外）股票的配置下調至中性，因為該地區為美國報復性關稅的主要目標之一，且目前未見明確解決方案。
鑑於美國財政政策或導致債券供應增加，令美國利率構成上行壓力，我們對債券維持低配，減少對息差較大的固定收益類別的配置，對高收益債券和新興市場美元主權債券維持中性配置，因基本面雖仍具支持，但息差較易受到貿易政策相關影響。
另我們提升對短期通脹掛鈎債券（TIPS）的配置至偏高比重，以及增加全球投資級別債券（已對冲）的比重，來增加投資組合對通脹敏感度，以及降低對美國存續期的配置。同時，維持對現金的偏高比重，因為現金仍能提供具吸引力的收益和流動性。
普徠仕亞太區多元資產解決方案主管
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[Thomas Poullaouec 環球透視]