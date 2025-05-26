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投資策略

《幫你格價》：開證券戶口 留意平台費存倉費

【明報專訊】近期港股重返23,000點水平，加上新股熱持續，市場氣氛趨向樂觀，投資新手若看好港股前景，選擇開立證券戶口時切忌只着眼於「免佣」兩字，要留意免佣背後或涉及其他收費，並考慮自身整體理財需求，比較時宜於標準收費、優惠及實際理財需要中取得平衡。

明報記者 劉敬華

投資新手若看好港股中長線表現，可考慮銀行及證券行推出的證券戶口開戶優惠，先開戶享優惠，再學習入市投資。對投資者而言，最吸引的優惠莫過於免佣，是次比較的銀行及證券行當中大部分均可提供免佣優惠，當中以網上券商的免佣優惠最為進取，如富途、老虎、長橋及華盛，均可於推廣期內向符合條件的新客戶提供港股買賣永久免佣優惠。

永久免佣優惠的延續性毋庸置疑，但背後或涉其他替代收費，如平台使用費。網上券商大多設平台費，一般可讓客戶選擇固定式收費或階梯式收費，前者適合一般投資者，後者適合高頻交易者。以富途為例，固定式平台使用費為每筆訂單收費15元，階梯式收費方面，則視乎每月累計交易訂單數目而定，每月累計訂單數目為1至5筆，每筆訂單收費30元，每月累計訂單數達6001筆或以上，每筆訂單收費可低至1元。

大部分免佣優惠屬現金回贈

傳統證券行方面，耀才向推廣期內成功開戶的新客戶，提供毋須先收取後回贈的電子渠道買賣港股及A股1個月真正0元佣金優惠，其後7個月則提供先收後回的港股及A股電子渠道買賣免佣優惠。至於銀行的開戶免佣優惠期則相對較短，一般為3至6個月，而渣打可為特定新客戶提供永久股票買入免佣優惠，惟要留意部分銀行的免佣優惠，只限於買入證券，或指定理財戶口客戶，又或需持續符合一定條款，方可繼續獲免佣優惠。還要留意，大部分免佣優惠，其實是現金回贈優惠，一般會按該行的標準經紀佣金先收費，再於指定日子將佣金回贈予新證券客戶。

證券投資往往不只數月，比較時應考慮優惠過後的標準收費。若比較標準收費，是次比較的網上券商固定式平台費均為15元，而階梯式收費則以華盛介乎每單1至25元，較為吸引。比較佣金及平台費的同時，還要比較其他雜費。一般而言，券商的佣金收費會較銀行具競爭力，且大多免收存倉費及現金認購新股手續費，長揸股份的成本相對銀行為低。即使如此，還要考慮自身的整體理財需求，近年銀行大多會向總資產淨值較高的客戶提供較多的銀行服務優惠，如非頻密買賣股票，並有綜合理財需要，將資產集中於常用銀行，不僅有機會享較低的證券服務收費，敘做按揭或貸款也有可能獲得較吸引的優惠利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕幫你格價 證券戶口收費 免佣

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