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經濟
AI年代

Microsoft：AI Agent趨普及 助企業增效

【明報專訊】Microsoft香港商務事業部總監李健鵬在專訪中表示，企業可以塑造人工智能代理（AI Agent）辦理特定事務，指這將是人工智能（AI）發展的下一個浪潮（Next wave of AI），例如一家總部位於本港、業務遍及全球的航空公司便透過AI Agent因應天氣預告情况及當地人力資源政策，決定其在本港以至世界多地員工是否可以繼續在機場等戶外工作，過程全自動化，非常有效率，預料未來各行各業採用AI Agent也會愈來愈普及。

明報記者 葉創成

李健鵬說要理解AI Agent，首先可以想想代理（Agent）在社會傳統上的功能，一般人買保險或買樓會分別光顧保險經紀或物業代理，每一個行業的代理有其專長，既有專業知識亦有行動力幫助客戶解決問題，AI Agent便是以AI技術搭建代理處理指定事務及扮演獨特角色，不同的AI Agent更可以配搭以產生解決方案。

以上述航空公司為例，李健鵬表示，其在本港、印度、美國及英國均有很多需要在機場等戶外工作的員工，Microsoft為該公司塑造天氣信息代理（Weather Agent）、人力資源政策代理（HR Policy Agent）及員工通知代理（Notification Agent）作為解決方案。

Weather Agent因應天氣變化 決定員工戶外工作

李健鵬表示，Weather Agent的功能便是每分每秒接收各地天氣部門發布的最新天氣信息，以本港為例，假如天文台預告30分鐘後會發出酷熱天氣警告、行雷閃電或颱風信號，Weather Agent接收到信息後便通知HR Policy Agent，由HR Policy Agent根據最新勞工條例及該航空公司人力資源政策，決定哪些員工需要繼續在機場等戶外工作，最後便由HR Policy Agent通知Notification Agent，而Notification Agent會決定哪些員工會收到上述信息，並就此發送。

AI助手助商場將租戶查詢分類

由於上述的Weather Agent、HR Policy Agent及Notification Agent均有本身的指定職能，李健鵬形容，該3個AI Agent配搭在一起，才可以為該航空公司因應最新天氣情况及人力資源政策，決定及通知相關員工是否需要繼續在戶外工作，過程中全自動化，非常有效率。

李健鵬強調，上述AI Agent可服務其他公司及行業，例如工程公司若需要根據最新天氣情况來決定哪些員工繼續在戶外工作，Weather Agent便可以大派用場，「安全是很重要的，尤其是這可能涉及人命，所以不少負責任的企業若業務受天氣影響，均願意投資Weather Agent」。

除了AI Agent外，Microsoft過去兩年亦積極向企業客戶推廣整合於Microsoft 365軟件 （如 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等）的AI助手Copilot，每名員工帳戶月費為30美元。李健鵬表示，目前本港商場業主既可藉Copilot的數據處理能力幫助制定租戶組合，亦可藉Copilot的閱讀文件能力將每日收到大量來自租戶以電郵、WhatsApp或其他即時通訊軟件的提問分門別類至相關部門處理。

能搜尋案例資料 接不少律師行查詢

李健鵬表示，由於Copilot可以迅速及準確搜尋出不同類別案件的案例，並且提供案例來源，幫助律師在上法庭為客戶打官司前蒐集資料，全球領先律師行Linklaters去年成為Copilot收費用戶，過去一年本港近千間律師行不少亦就此查詢，部分現已成為其收費用戶。他表示：「本港律師行可以經Copilot由該行資料庫或律政司公開的所有資料中蒐集案例，當中涉及法律代理（Legal Agent）此AI Agent，確保資料不是在網上隨意、而是經過指定來源蒐集回來，屬可靠資料，而且每個案例均有所屬來源的電子鏈接，一按鍵便可以取得相關pdf檔案，很有效率。」

[AI年代]

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