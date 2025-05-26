聯想：產品因關稅提價後 需求仍大 多地設工廠收入多元 助分散貿戰風險

明報記者 黃志偉

美國自4月起對中國實施「對等關稅」及報復關稅，直至5月初才取消累積的報復關稅，以及將34%「對等關稅」中的24%暫緩90日。根據聯想2024/25財年（截至今年3月底）業績，來自美洲的收入按年增長19%至233億美元，佔總收入約三成，反映美洲為其重要市場。

出口美洲PC 東南亞生產居多

鄭孝明表示，集團產品已根據現行關稅水平調整價格，但從今年首財季（6月止季度）的渠道訂單來看，實際需求仍然強勁。若美方再度加徵關稅，影響將視乎聯想與競爭對手在成本控制方面的相對優勢；若關稅升至三位數，集團或需停止向當地直接出貨。不過，由於聯想在不同地區設有自營及合營工廠，可靈活轉移生產線，加上其他主要市場貢獻均衡，有助分散關稅風險。

他補充，聯想全球設有多個生產基地，但中國工廠在生產效率與人才效能上仍具最大優勢；而出口美洲的PC產品則主要由東南亞工廠生產，惟最終安排仍要依全球策略決定。

沙特工廠料最快年底試產

摩根士丹利曾發表報告指出，美國進口關稅仍可能影響聯想今年首財季盈利，而上財年第四季經營利潤已受壓約5000萬至6000萬美元，尤其智能設備業務（IDG）最明顯。不過，因伺服器工廠位於墨西哥，或不會受波及。

另外，聯想與沙特主權財富基金（PIF）旗下Alat合作的沙特工廠已於今年3月動工。鄭期望該廠年底至明年初進入測試生產，若進入量產階段，時間點或落在本財政年度尾或下個財政年度。該廠年產PC最多達百萬部，可生產伺服器達六位數，但首年或未達峰值。同時，他預計今個財政年度的資本支出（CAPEX）將增至約20億美元，包括在中東工廠建設的開支，上個財政年度則為11.51億美元。