安聯投資Christoph Berger：關稅風險下 仍看好歐股多於美股

特朗普於今年1月20日重返白宮再次出任美國總統以來，MSCI歐洲指數上升3.9%，與美股標指期內下跌3.23%比較，反映過去逾4個月歐洲股市大幅跑贏美國股市逾7個百分點（見圖），屬近年罕見。安聯投資Christoph Berger早前發表報告指出，需要密切留意美國向歐洲加徵關稅的事態發展，因為這會影響兩地會否出現經濟衰退，以及兩地上市公司今年盈利增長預測會否被下調。

雖然很多投資者原先以為特朗普僅以加徵關稅作為籌碼在貿易談判中爭取更好的條款，但經過4月初特朗普宣布向多國加徵稅率超高的「對等關稅」後，Berger指出，市場現已傾向相信特朗普是希望藉着加徵關稅以達至既定的經濟及政治目標，換言之，其他國家將難以透過談判完全避免被美國加徵關稅，這一定會為全球經濟帶來負面影響，也是全球股市面對的潛在長期負面因素。

關稅風險大 選股重防守

Berger認為，既然美國加徵關稅對於企業盈利增長所帶來的重大威脅仍然存在，預期企業將會減慢投資，而這仍未反映於最新盈利預測；面對上述重大不明朗因素，Berger預期，全球股市未來幾個月仍會持續波動，故此該行目前構建股票組合時，傾向投資於防守股，選股重視質素，低配明顯受關稅負面影響的汽車、衣飾及鞋履股。

在此時此刻，Berger強調，值得回顧投資股票的一些基本原則，包括（1）妥善管理整體投資組合的風險；（2）長期投資；及（3）聚焦於上市公司的內涵值（intrinsic value）。

歐經濟減息空間股票估值較美吸引

即使面對關稅風險，Berger表示，安聯投資現時仍看好歐洲多於美國股市，原因包括（1）受惠於歐洲公共開支增加支持經濟增長，歐洲經濟增長相對於美國的差距收窄；（2）由於歐元區通脹風險較低，故歐洲央行較美國聯儲局有更大減息空間；（3）歐洲股票相對於美國股票的估值折讓現仍高於長期均值。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]