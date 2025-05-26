資本人員協會反對證監增權力補SMLR不足

證監倡施加條件在上市後續有效

現時證監會可審核所有上市申請，如察覺到有《證券市場上市規則》所指的關注事項，證監會可反對其上市；條文亦賦權證監會，可對上市申請施加條件，但目前沒有明文規定所施加的條件可在上市後持續有效。

證監會建議新增條文，對上市申請人施加的條件，將在上市時及之後適用，認為此舉可讓證監會能以度身訂造的方式利用各項條件，以確保上市申請人向公眾作出更佳披露。有關諮詢已於上周五（5月23日）結束。

不過，香港資本市場專業人員協會就強烈反對，對上市申請人施加在上市時及之後持續適用條件的建議，主要原因是認為證監會在行使有關權力、可施加的持續條件範疇，以及證監會與港交所的權力如何並行運作等方面，均缺乏明確性。根據諮詢文件，擬議修訂旨在賦予證監會更多權力，以彌補SMLR的不足與運作限制。該會認為，很多新增權力已可透過現行《證券及期貨條例》（SFO）由證監會行使，或屬於港交所《上市規則》的職權範圍。該會尤其關注的是，此舉似乎將建立由證監會管理的第二套「上市程序」，與港交所根據《上市規則》執行的程序「並行運作」。

該會又指出，建議可能使本已冗長且成本高昂的上市程序進一步降低效率，削弱對海外申請人的吸引力。證監會疊牀架屋的監管不僅削弱香港作為國際上市地的競爭力，更可能被市場視為監管過度，意圖取代港交所的前線監管角色。若證監會認為《上市規則》不足以讓港交所判斷哪些公司應獲准上市或維持上市地位，解決方案應是修訂《上市規則》賦權港交所。

證券期貨總會憂變相增上市門檻

證券及期貨專業總會就指出，若證監會對上市申請人施加在上市時及之後持續適用的條件，應嚴格參考港交所上市規則及上市指引，或再公布證監會新的相關上市規則及指引，讓上市申請人及專業中介有理據可依，而絕非單憑證監會「主觀地」提出適用條件。若條件太仔細或干預經營決策，更可能變相賦予證監會過大權力，引發市場對「行政干預」的擔憂，變相提高上市門檻。該會又指出，對於一些小型或新興企業來說，滿足持續適用的條件可能會增加其成本和負擔。

不過，香港公司治理公會的回應書就支持對SMLR的擬議修訂，認為與國際監管發展同步，但強調這些上市後權力必須謹慎設定，僅在明確損害投資大眾風險的嚴重情况下行使。該會同時建議證監會發布指引，闡明SMLR新增權力與現行SFO的銜接關係。