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經濟

積金局籲受託人制定應變方案 處理美債全線降級後投資調整

【明報專訊】美國月中被評級機構穆迪下調信貸評級，現時積金局核准的評級機構，剩餘日本R&I給予美國最高評級，讓強積金（MPF）基金投資於美國國債的比例可繼續超過總額的10%。市場恐防一旦美國連最後的最高評級也失去，將觸發強積金基金被迫沽出超出上限的美債持倉，早前外電便報道投資基金公會（下簡稱「公會」）向積金局建議對美國國債給予例外處理。

未擬改MPF基金投資規定

不過，積金局回覆本報查詢時表明，沒有計劃修改強積金基金投資要求規定，最近已再次提醒受託人制定適當策略和緩解措施，應對美國因信貸評級變動情况。

獲最高信貸評級的政府可獲列為「獲豁免當局」，若不再符合相關定義，強積金基金持有當地政府發行債券的金額便不得多於基金總額一成。

基金公會否認建議美債例外處理

積金局表示，最近亦再次提醒受託人與其投資經理，就最新情况評估對強積金基金潛在影響，並要有適當措施應對將來假如出現美國因信貸評級變動，受託人委任的投資經理須在顧及強積金成員最佳利益下，制定合宜的合規應變方案，適時做出相應及有序的資產配置調整。

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，會方與會員公司和積金局一直保持溝通，並特別澄清，沒有向當局建議為美債「特事特辦」，表示採取投資配置方案應適用於各個海外市場，確保一致。

相對2008年金融海嘯前，有15個國家獲最頂級評級，惟現時僅餘11個。黃王慈明認為強積金相關規定應充分考慮宏觀和市場結構的發展趨勢，確保能與時並進、切實可行及具可持續，同時在風險與回報取得合適平衡，避免無意間帶來新風險。

積金評級撐降級後仍可持美債逾10%

據了解，目前不少強積金基金投資於美債的比重均超過一成。對於一旦美國完全失去最高評級，會否觸發強積金基金強制減持美債，影響強積金成員利益時，積金評級主席叢川普認為機率不大，除了認為積金局與受託人會合作確保所做決定符合計劃成員利益，又指出穆迪降級並不影響美債的安全，認為美債仍是全球領先的債券工具。

叢川普稱贊成修改規例，容許強積金基金仍可在美國國債在沒有最高評級下，配置逾10%。

相關字詞﹕投資基金公會 美國國債 積金局 強積金

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