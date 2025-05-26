明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

黃傑龍：消費改變 餐飲須靈活創新 稱仍有發展空間 叙福樓續攻「輕奢華」市場

【明報專訊】「有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場」，儘管本港飲食行業市道不景，近期亦屢傳出食肆結業或暫緩擴張計劃，惟仍然不乏新食肆開張，叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍接受本報專訪時表示，香港餐飲業仍有發展空間，重要是靈活創新，他稱叙福樓早在15年前即開始加緊腳步轉型，視應變和創新為集團成功的關鍵因素。現時集團擁有超過70間食肆，較2017年底的34間增加一倍以上。

明報記者 邱潤青

叙福樓早於1986年以「叙福樓」品牌經營中式酒樓，高峰期曾有33間分店。隨着飲食市場變遷，集團逐步轉型，主力拓展亞洲菜餐廳，並透過特許經營協議引入海外食肆，以旗下「牛角」、「溫野菜」等日式食肆最廣為人知。

特許經營品牌佔收入增至74%

據資料顯示，叙福樓特許經營品牌收入佔總收入比重，從2017年的38.6%大幅上升至去年的73.7%，已成為集團主要收入來源（見表）。

黃傑龍表示，港人飲食偏好長期以「揸筷子」多過「揸刀叉」，惟對餐廳專業化要求日益提高，加上疫情之後高性價比餐飲成消費者首選，為順應消費模式改變，叙福樓自去年開始瞄準「輕奢華」市場。他介紹如集團去年5月於中環國際金融中心（IFC）商場開設的日本漢堡扒品牌「挽肉與米」，輕奢華餐飲體驗主打「百幾蚊簡簡單單食一餐」，卻能讓顧客「食得享受」。他續稱堅持在優勢領域發展，並透露過去數月持續在日本考察，冀今年內繼續引入輕奢餐飲新品牌。

叙福樓年報顯示，自2018年上市後至2022年，集團收入按年表現均跑贏本港整體飲食業。然而去年受本地消費力疲弱影響，餐飲消費亦有流入快餐或諸如兩餸飯的雜類飲食類的迹象，拖累叙福樓去年收入按年減少17.3%（見圖）。黃傑龍表示，集團於去年已展開門店優化轉型策略，關閉10間表現欠佳或租金較高的門店並開設16間新店，相關支出或為集團業績下滑的原因之一。

啟德KAMO未受捧 速轉型京川滬菜

黃傑龍坦言持續轉型絕非易事，需從失敗中尋覓機會。他表示，集團旗下位於啟德零售館的中日西混合料理「KAMO」試業後市場反應未如預期，管理層隨即在開業不足一個月便決定將其轉型為「和平飯店（京川滬）」，在滬菜基礎上加入北京菜及川菜元素，並自設烤爐現製北京片皮鴨。他表示，該店「幾乎日日有顧客排隊等位」，生意較轉型前有明顯改善。

稱內地餐飲優勢難在港完全發揮

對於近年內地餐飲品牌積極進軍香港市場，黃傑龍稱香港一向為高度國際化及商業化的市場，歡迎各大品牌同台競技。相信本地經營者在了解香港文化及法規、租務選址及掌握港人口味偏好方面更具優勢，相較之下，內地餐飲所擅長的中央工廠、物流配送及成本控制等優勢，則未必能在香港完全發揮。他強調，面對同一成本結構的競爭環境，對本地餐飲競爭力仍有信心。

相關字詞﹕挽肉與米 溫野菜 牛角 黃傑龍 叙福樓

上 / 下一篇新聞

權發：兩餸飯汰弱留強 須不斷提升品質
權發：兩餸飯汰弱留強 須不斷提升品質
積金局籲受託人制定應變方案 處理美債全線降級後投資調整
積金局籲受託人制定應變方案 處理美債全線降級後投資調整
資本人員協會反對證監增權力補SMLR不足
資本人員協會反對證監增權力補SMLR不足
麥格理資本Viktor Shvets：美中期選舉前 特朗普政策風險持續
麥格理資本Viktor Shvets：美中期選舉前 特朗普政策風險持續
安聯投資Christoph Berger：關稅風險下 仍看好歐股多於美股
安聯投資Christoph Berger：關稅風險下 仍看好歐股多於美股
黃國英上期封面故事多項預測兌現
黃國英上期封面故事多項預測兌現
元光經營「車來了」 毛利率穩定
元光經營「車來了」 毛利率穩定
聯想：產品因關稅提價後 需求仍大 多地設工廠收入多元 助分散貿戰風險
聯想：產品因關稅提價後 需求仍大 多地設工廠收入多元 助分散貿戰風險
微眾科技：與20金融機構簽MOU
微眾科技：與20金融機構簽MOU
FT：孫正義倡設美日主權基金 初始資本或2.3萬億
FT：孫正義倡設美日主權基金 初始資本或2.3萬億
蔡崇信倡亞洲企業 力拓區內歐洲市場
蔡崇信倡亞洲企業 力拓區內歐洲市場
Microsoft：AI Agent趨普及 助企業增效
Microsoft：AI Agent趨普及 助企業增效
重視「PSGRT」 與私隱署指引一致
重視「PSGRT」 與私隱署指引一致
買年金高收益債基金為退休準備
買年金高收益債基金為退休準備
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪市佔擴 call 13710
金子：比亞迪市佔擴 call 13710
張兆聰：車股強勢 速騰聚創異動可留意
張兆聰：車股強勢 速騰聚創異動可留意
張兆聰：量子計算起動 QUBT走勢佳
張兆聰：量子計算起動 QUBT走勢佳
伍禮賢：備兌認購期權ETF 跌市提供保護
伍禮賢：備兌認購期權ETF 跌市提供保護
涂國彬：休息為走更遠的路 金價尚有更多新高
涂國彬：休息為走更遠的路 金價尚有更多新高
陳大為：穆迪降美評級與美匯債前景
陳大為：穆迪降美評級與美匯債前景
朱蕾：亞洲本幣政府債回報吸引
朱蕾：亞洲本幣政府債回報吸引
簡慧敏：港虛擬資產監管邁向新里程
簡慧敏：港虛擬資產監管邁向新里程
《幫你格價》：開證券戶口 留意平台費存倉費
《幫你格價》：開證券戶口 留意平台費存倉費
Thomas Poullaouec：關稅累經濟 價值型股票較佳
Thomas Poullaouec：關稅累經濟 價值型股票較佳
鍾慧欣：拆息跌 港地產商有望得益
鍾慧欣：拆息跌 港地產商有望得益
陳正犖：美元短線料受赤字擔憂困擾
陳正犖：美元短線料受赤字擔憂困擾
許健生：COMPUTEX 2025：展現台灣AI產業影響力
許健生：COMPUTEX 2025：展現台灣AI產業影響力
KGI凱基：美債息波動 避險功能仍在
KGI凱基：美債息波動 避險功能仍在
劉思明：高息股有望續受惠低息環境
劉思明：高息股有望續受惠低息環境
林少陽：特朗普為美股封頂宜注意
林少陽：特朗普為美股封頂宜注意
技術取勝：成渝高速處20天線之上
技術取勝：成渝高速處20天線之上
李聲揚：「美元霸權」終結言之過早
李聲揚：「美元霸權」終結言之過早
蔡金強：核電股的崛起
蔡金強：核電股的崛起
艾雲豪：水餃女王嗅到別人嗅不到的香港味
艾雲豪：水餃女王嗅到別人嗅不到的香港味
李順威：美銀基金經理調查反映仍偏淡
李順威：美銀基金經理調查反映仍偏淡
劉思明：東方電氣業績增長可期
劉思明：東方電氣業績增長可期
瑞銀亞洲：憧憬業績 小米牛69916
瑞銀亞洲：憧憬業績 小米牛69916
摩根大通亞洲：手遊重返榜首 騰訊購13851
摩根大通亞洲：手遊重返榜首 騰訊購13851
周顯：美須誘人買美債 高息難減
周顯：美須誘人買美債 高息難減
王弼：無人的士難速搶佔市場原因
王弼：無人的士難速搶佔市場原因
曾淵滄：藥股有條件炒一輪
曾淵滄：藥股有條件炒一輪
湯文亮：港交所好似科大
湯文亮：港交所好似科大
陳永傑：按息回落利樓市
陳永傑：按息回落利樓市
廖偉強：下半年是樓價回升轉捩點
廖偉強：下半年是樓價回升轉捩點
布少明：「供平過租」催旺樓市
布少明：「供平過租」催旺樓市
王品弟：低息支持樓市
王品弟：低息支持樓市
新世界：滶晨特色戶有力成南區樓王 關稅戰紓緩拆息下調 增買家入市信心
新世界：滶晨特色戶有力成南區樓王 關稅戰紓緩拆息下調 增買家入市信心
柏蔚森擬9月賣現樓 料至少5%提價空間
柏蔚森擬9月賣現樓 料至少5%提價空間
新地部署推3新盤涉1845伙
新地部署推3新盤涉1845伙
仲量聯行：港商廈老化 籲升級優化保競爭力
仲量聯行：港商廈老化 籲升級優化保競爭力
上月商廈租賃成交 錄466宗跌逾16%
上月商廈租賃成交 錄466宗跌逾16%
內地客6萬租天瀧海景3房 呎租60元 業主回報2.4厘
內地客6萬租天瀧海景3房 呎租60元 業主回報2.4厘
林海山城擁抱大自然 環境寧靜
林海山城擁抱大自然 環境寧靜
慧景軒本月5宗成交 兩年最旺
慧景軒本月5宗成交 兩年最旺