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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：共享充電器CHARGESPOT聯乘《史迪仔》

【明報專訊】本地最大共享充電器租借服務品牌CHARGESPOT最近與迪士尼進行聯乘合作，在其租借點和充電器加入《史迪仔》元素。 CHARGESPOT有部分租借點（其中11個位於海港城商場內）的屏幕日前開始在每日營業時間內播放《史迪仔》真人版電影預告片。這也是CHARGESPOT首次在本地租借點屏幕上播放電影預告片。

其中3個位於尖沙嘴海港城商場及期間限定店內的租借點，合共提供超過500個限量版《史迪仔》主題的充電器供租用。據悉，CHARGESPOT和迪士尼之前已經有合作，由2023年起，它就在香港迪士尼樂園度假區內為訪客提供充電器租借服務。

說起共享充電器，近期有一個新競爭者AiCharge進入本地市場。AiCharge主打兩大賣點，第一是充電器充電速度較快。該公司以「超級快充」、「5倍充電速度」來宣傳，但沒有說清楚充電功率具體是多少W。記者估計，5倍可能是和智能手機最初期的5W比較，即其充電功率可能是25W。

AiCharge主打快充24小時租借

第二個賣點是24小時都可以租借和歸還充電器，因為AiCharge租借點全部安裝在合作商店的店外。AiCharge更設有24小時客服熱線電話，卻是86字頭的。暫時來說，租借點似乎在旺角、油麻地、佐敦、尖沙嘴一帶的密度較高。

明報記者 薛偉傑

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