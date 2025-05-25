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經濟

股匯債「三殺」 標指全周挫逾2%

【明報專訊】上周五美國總統特朗普分別威脅向蘋果公司（美：AAPL）和歐盟提高關稅，市場擔憂大額關稅重臨，拖累標指早段跌1.2%，兩周以來再次失守200天線（5773點），不過財長貝森特受訪時預期未來兩周會達成數項大型協議，紓緩市場氣氛，標指收市跌幅收窄至0.67%，收報5802點；上周中眾議院通過總統特朗普「大而美」開支法案，市場憂慮美國債務問題惡化，上周再現股債匯三殺，標指全周跌2.61%，為4月初「對等關稅」公布以來最大一周跌幅。

加快項目審批 核電股升

納指上周五跌1%，道指跌0.61%，全周均跌2.47%，明日因陣亡將士紀念日休市。蘋果領跌科技股，Alphabet（美：GOOGL）跌1.4%，Nvidia（英偉達）（美：NVDA） 跌1.16%。不過特朗普簽署行政命令加快核電項目審批，推動核電股上升，Constellation Energy（美：CEG）升2.07%，鈾礦股Centrus Energy（美：LEU）飈21.59%。Wisdom Tree宏觀經濟研究主管Aneeka Gupta表示，市場原希望在90天暫緩期結束前關稅消息有所緩解，現時不確定性繼續存在，市場將進入非常高波動期。

美財長：寬SLR 可降美債息

眾議院周四通過法案，國會預算辦公室估算聯邦政府赤字會在10年內增加3.8萬億美元，推高長債風險溢價。30年期國債孳息率上周曾升至2023年10月以來高位，上周五稍為回落至5.04厘。10年期美債孳息率收報4.508厘，彭博社統計，10年期美債溢價，即投資者投資長債要求的額外回報升至1厘，創2014年以來新高。美匯指數收報99.1，全周跌1.84%。

不過貝森特在訪問表示，已非常接近調降銀行補充槓桿比率（SLR），預期會在夏季有進展。SLR要求銀行持有金融資產時，需持有一定比率的一級資本，放寬有助鼓勵銀行增加國債持有量，他估計放寬規則可降低美國國債孳息率數十個點子（1厘等於100點子）。他亦不擔心債市表現，稱債息上升為全球現象。

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