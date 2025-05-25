美本月關稅收入223億美元創紀錄

彭博社指出，約三分之二進口商會每月一次過繳納關稅，而前一天（21日）為繳納4月關稅的截止日期，因此數字已大致反映4月美國關稅措施所帶來的財政收入。

大致反映4月關稅措施收入

5月初至今關稅收入，較今年4月全月增長27.96%，相對去年5月全月則上升1.89倍。美國總統特朗普曾揚言關稅政策能讓美國每日收到20億美元，用以抵消眾議院通過的減稅議案，不過由5月初至上周三，日均關稅收入為10.14億美元，只能達到目標的一半。

日均10億美元 達目標一半

90日「對等關稅」暫緩期將在7月初結束，現時除英國外，美國尚未達成其他貿易協議。曾任特朗普貿易高級顧問、律師事務所Akin Gump Strauss Hauer & Feld合伙人Kelly Ann Shaw表示，90日是一個極具挑戰的談判時間窗口，估計只有與約18個核心貿易伙伴的談判是在認真進行。

她預計7月9日暫緩期結束前，將有一批協議公布，而未達成協議的地區則預料會收到美國提出的要求，若然拒絕將被課徵新關稅。