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2025年5月24日星期六
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匯豐：息率看跌 租轉買料趨增
外電：吉宏近下限7.68元定價
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同程旅行經調整EBITDA升41%
「特朗普幣」晚宴 被指或涉索取饋贈 持幣最多25買家 獲特VIP招待
關稅危機再升溫 蘋果跌2% 晶片股受壓
美法院稱聯儲結構獨特 暗示總統無權炒鮑威爾
MOUNT NICHOLSON呎價14萬 亞洲新樓王 首售出頂層特色戶大宅 成交價6.09億
尚嘉吳士元君臨3房戶 4580萬沽 21年勁賺2.8倍
中海外8.6億奪市建局山東街項目
外籍客轉租為買 350萬購映灣園凶宅
內地生1.4萬租嘉熙1房 預付一年涉17萬
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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