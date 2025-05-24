內地生1.4萬租嘉熙1房 預付一年涉17萬

專才夫婦2.2萬租深灣軒兩房

除內地生外，不少專才亦來港租樓，香港置業高級聯席董事郭詠詩表示，鴨脷洲深灣軒3座中層F室，實用面積511方呎，兩房間隔，業主早前以月租2.3萬元放租，放盤約3周終吸引專才夫婦洽詢，睇樓兩次後，議價減1000元或4%，以月租2.2萬元租出、實用呎租約43元。業主今年2月以730萬元購入，租金回報約3.6厘。

薈鳴1房1.4萬租出 呎租近61元

市區新入伙盤租務市况活躍，其中，黃大仙薈鳴個別實用呎租高逾60元，媲美九龍站物業。中原區域營業經理楊詠滔表示，一個實用面積230方呎的中層G室，1房間隔、望市景，最新以月租1.4萬元租出，實用呎租高近61元，租客為同區客。業主去年3月以387.8萬元一手買入，持貨逾1年，現享4.3厘租金回報。