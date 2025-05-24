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經濟

香港地產

中海外8.6億奪市建局山東街項目

【明報專訊】上周二截標、並接獲6份標書的市建局旺角山東街/地士道街重建項目，最終由中海外（0688）旗下全資附屬公司美逸有限公司以逾8.6億元中標，以總樓面約16萬方呎計，每方呎樓面地價約5349元，屬市場估值預期之內。

市建局年半來首批出新項目

項目於截標前，市場估值約6.4億至9.3億元，預計每方呎樓面地價約4000至5800元。值得一提的是，市建局推出旺角山東街/地士道街重建項目前，曾推出九龍城啟德道/沙浦道項目，並於去年8月招標，9月截標，當時僅獲長實（1113）入標，最終流標收場。此外，是次為市建局自2023年12月批出九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社項目後，一年半來再批出的項目發展權。

中海外對上一次中標市建局重建項目，要追溯至13年前，該集團於2012年6月中標北帝街/木廠街發展項目，現已發展為商住項目喜點。

呎價5349元 符市場預期

山東街/地士道街項目上周二截標，市建局獲收6份標書，包括以獨資入標的港資長實、嘉華（0173）、華懋；另鷹君（0041）再度伙拍信置（0083）及招商局置地（0978）合資入標，入標的中資包括保利（0119），以及中標的中海外。

翻查紀錄，中海外對上一次投得發展項目，是與信置、鷹君及華置（0127）合組財團以53.5億元，投得啟德第2A區2號地盤及3號地盤，每方呎樓面地價6138元。

華坊諮詢資深董事梁沛泓表示，是次旺角項目發展規模細，區內新盤競爭亦較少，故山東街項目中標價符合預期。

首個「住宅和非住宅地積比互換」項目

據悉，是次發展商需出價競投，招標條款列明，若未來賣樓收益逾25.5億元，中標財團須向市建局分紅，分紅比例劃一為20%，分紅比例為近年劃一分紅比例較低的市建局項目。資料亦顯示，項目地盤面積2.66萬方呎，預計總樓面約16萬方呎，是次為首個市建局採用「住宅和非住宅地積比互換」項目，在不超過總樓面下，將住宅地積比由7.5倍放寬至8.5倍，即住宅樓面約15.2萬方呎，預計提供380伙。另項目將提供約3.06萬方呎樓面，作政府、機構及社區設施用途，而相關面積獲豁免計算在總樓面內。

相關字詞﹕市建局 華坊諮詢 梁沛泓 山東街/地士道街發展計劃 中海外

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