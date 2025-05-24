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經濟

香港地產

尚嘉吳士元君臨3房戶 4580萬沽 21年勁賺2.8倍

【明報專訊】一手豪宅呎價再創新高之際，不少長情業主趁勢沽貨大賺離場。恒隆地產（0101）、恒隆集團（0010）前執行董事、現為四太梁安琪旗下尚嘉控股行政總裁兼執行董事的吳士元，本月初以4580萬元售出九龍站君臨天下一個3房單位，持貨21年帳面勁賺3366萬元或2.8倍。

上址為君臨天下2座極高層A室，實用面積1061方呎，3房1套連工人套房間隔，本月初連車位以4580萬元售出，實呎43,167元，新買家以海外註冊公司LLDD HOLDING LIMITED作登記。吳士元於2004年、即當年於恒隆任執行董事時，連車位以約1214萬元一手購入，帳面獲利3366萬元，賺幅2.8倍。

天晉兩房925萬沽 13年半帳升87%

對於上述成交，吳士元接受本報查詢時回應指出，當年購入單位是供女兒自用，女兒亦曾在單位居住一段時間，但近年她已前往內地工作，單位亦已出租，今次連月租6萬元租約售予內地客。若以此計算，新買家租金回報約1.6厘。他又指出，現時市况不俗，單位成交價亦合理，並謂跟該物業「已經談戀愛好耐，由於女兒身在內地，所以割愛」。

另外，中原地產高級分區營業經理何俊傑表示，將軍澳天晉1座高層D室，實用面積533方呎，兩房間隔，享開揚市中心景，以925萬元易手，實呎17,355元。買家為同區客，原業主2011年12月約495.4萬元一手買入，持貨約13年半，帳面獲利429.6萬元或87%。

娉廷銀主盤1250萬沽 8年貶值38%

不過，元朗低密度住宅娉廷剛錄銀主盤易手個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，娉廷新近錄得銀主盤成交，屬單號洋房，實用面積1577方呎，4房1套間隔，附連花園，連1個車位，開價1290萬元，以1250萬元沽出，實呎7926元。原業主2017年3月2018.4萬元連車位一手購入，及後淪為銀主盤，現成交價較買入價低768.4萬元，即8年間貶值38%。

相關字詞﹕娉廷 天晉 君臨天下 吳士元

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