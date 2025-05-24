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經濟

香港地產

MOUNT NICHOLSON呎價14萬 亞洲新樓王 首售出頂層特色戶大宅 成交價6.09億

【明報專訊】關稅戰紓緩、港股表現不俗，加上拆息持續下調，除帶動5月新盤市况趨活躍，更不乏一手超級豪宅成交。九倉（0004）及南豐合作、會德豐地產銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，其中第二期B座頂層實用面積4217方呎、連3112方呎天台的B室4房4套複式戶，透過招標，連雙車位以6.09億元售出、實呎達144,415元，再創亞洲一手分層物業新高呎價，略高於項目2021年11月分層標準戶的原最高成交呎價14.08萬元。市場認為，是次新成交呎價，可作為會德豐地產稍後推售的另一山頂豪宅1 PLANTATION ROAD的價錢參考。

明報記者 林可為

此外，上述亦屬項目首度推出頂層特色戶。據MOUNT NICHOLSON成交紀錄冊顯示，上述複式大戶的買家，成交期為180日，如於45日內完成上會，可獲成交價5%回贈、即涉約3045萬元。

值得一提的是，同由會德豐地產銷售的同系山頂種植道1 PLANTATION ROAD，計劃上半年內推出5幢、實用面積介乎5629至6122方呎的洋房招標，市場人士認為，是次MOUNT NICHOLSON的成交呎價，可作為1 PLANTATION ROAD主要開價參考。

45日內完成上會可獲5%回贈

其他市區一手豪宅亦具承接力，信置（0083）牽頭、已屆現樓的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出1座8樓B室，實用面積1841方呎3房戶，連車位成交價7838萬元、實呎42,575元。項目2020年夏天開售至今累沽122伙，佔項目單位總數175伙的70%，套現總額逾101億元。

至於恒地（0012）牽頭、同屬現樓的啟德跑道區天瀧，售出2座22樓A室，實用面積1173方呎4房戶，成交價4111萬元、實呎35,047元；另以350萬元售出1個車位，單日連車位套現4461萬元。

大手客逾8000萬掃富豪‧山峯兩伙

新界方面，百利保（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪．山峯，連售兩伙4房4套大戶、吸金逾8000萬元；售出單位為第1座6、8樓B室，實用面積均為2023方呎，成交價3803.3萬及4196.8萬元、實呎分別18,800及20,745元，單位由同一組有關連的買家購入，成交期同為180日。

拆息回落，大眾化樓盤交投亦活躍。路勁（1098）屯門掃管笏凱和山，昨日連沽4伙、吸金近1755萬元。此外，英皇（0163）香港仔現樓澄天，本月暫累售5伙，包括新售出的9樓A室，實用面積325方呎1房戶，成交價551萬元，實呎16,954元。

相關字詞﹕拆息回落 澄天 凱和山 富豪．山峯 天瀧 St. George's Mansions 1 Plantation Road MOUNT NICHOLSON 「亞洲樓王」

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