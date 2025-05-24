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經濟

同程旅行經調整EBITDA升41%

【明報專訊】同程旅行（0780）公布今年首季業績，受惠核心在線旅遊平台收入按年升18%帶動，季內經調整除稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA），按年升41%至11.59億元（人民幣，下同），純利按年升69%至6.69億元。

同程表示，隨着國際航班運力穩步恢復、簽證政策不斷簡化，以及出境旅遊需求旺盛，集團對今年出境旅遊市場的增長前景仍然充滿信心。

同程季內收入按年升13%至43.77億元，當中來自核心在線旅遊平台的分部收入，按年升18%至37.92億元，度假收入按年跌12%至5.85億元。集團解釋由於安全問題，導致東南亞地區出境遊收入減少。

國際機票銷售增逾40%

組成核心在線旅遊平台收入的兩大主業務，住宿預訂服務收入及交通票務服務收入，分別按年升23%及15%至11.9億元和20億元。同程表示，交通票務服務收入增加主要由於持續豐富增值產品及服務，以及更加注重市場推廣的投資回報率。另受惠國際化擴張策略的有效執行，以及用戶補貼效率優化，國際機票銷售量按年增長逾40%。

年付費用戶2.47億創新高

截至3月底，集團年付費用戶按年升8%至2.47億人，再次創下歷史新高。累計服務人次按年升7.3%至19.6億。平均月付費用戶按年升9%至4650萬人。

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