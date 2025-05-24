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經濟

名創優品首季少賺29% 毛利率44%

【明報專訊】名創優品（9896）公布，今年首季收入按年增長18.9%至44.27億元（人民幣，下同），其中內地同店銷售降幅收窄至中單位數，但純利下跌28.5%，至約4.16億元，主要受累於1月發行股票掛鈎證券及收購永輝超市股權的銀行貸款，產生其他開支約9107萬元，以及財務成本升4.4倍，至約8595萬元所致。

銷售及分銷開支升46%

集團首季毛利增長21.1%至19.58億元，毛利率44.2%，升0.8個百分點，但經營利潤7.09億元，跌4.5%，因銷售及分銷開支升46%拖累。集團主席兼首席執行官葉國富表示，收入增長歸因於名創優品內地收入增長9.1%，同店銷售復蘇速度較過往兩個季度有所加快，名創優品海外收入則增長30.3%。

集團首席財務官張靖京表示，由於海外市場和TOP TOY表現穩健，首季毛利率44.2%，為歷來第一季度最高。經調整EBITDA增7.5%至10.37億元，經調整EBITDA利潤率23.4%，而加盟業務提供穩定的經營利潤率。

門店按年淨新開978家

截至3月31日，集團門店總數7768家，按年淨新開978家，其中名創優品門店數量7488家，按年淨新開858家，內地及海外分別淨新開241及617家。

至於TOP TOY門店數量為280家，按年淨新開120家。

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