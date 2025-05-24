新世界據報獲10銀行允融資 急升7%

成交額逾億元 一個月最多

該集團股份昨日的成交額達1.08億元，創過去一個月以來最多。隨着近期資金湧入香港市場，港元同業拆息市場因為「水浸」而回落，按揭息率向下預期升溫，加上其聯同其他發展商合作在港鐵（0066）黃竹坑站上蓋「滶晨」開始招標，料將帶動其銷售收入及盈利表現。該集團在負債高企下，亦有望因為息率回落而受惠。在連串相對正面的消息支撐下，新世界股價在過去一個月企穩在4元水平以上，其間保持微升約1%。

本月看淡期權比例降至51%

而彭博日前引述消息指出，新世界已經獲得約10家銀行承諾，將為其手上875億元的貸款再融資。雖然具體時限、息率等資料欠奉，但是連同此前該集團公布已經落實的再融資安排，連同今次消息，反映其有能力逐步落實再融資方案，投資者相對過往，對該股看得稍為正面。至於透視新世界將來股價動向的期權市場，多個月份的認購及認沽期權，已經不多見在3.6元低價以下成交，按現貨月即本月的看淡期權比例，相較今年初動輒高達八成或以上，目前已經降至51%，情况明顯改善，反映投資者對該股的態度逐步趨向正面。