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經濟

彭博：太盟等獲批購萬達商場 騰訊陽光保險京東有份投資

【明報專訊】彭博報道指出，中國的反壟斷機構市場監督管理局，已經批准一個由私募基金太盟資本為首的財團，收購萬達商業管理集團的48個商場項目。

根據該局發出的通知，於5月6日審結有關收購案，並提述到，騰訊（0700）、陽光保險（6963）及京東（9618）支持的公司，均為今次交易的投資者。

透過一家500億元基金收購

據消息人士指出，今次交易會透過一家總值約500億元人民幣的基金進行，單是太盟便計劃出資約50億元人民幣參與有關基金的後償工具部分融資，另300億元人民幣將透過銀行融資，餘額的融資將以夾層方式去融資。至於擬收購萬達商場的基金具體規模及結構，仍然可能有變。

太盟及萬達均未有回應彭博的查詢，兩家公司的官網均未見透露有關交易情况。根據公告，是次交易所涉及的商場位於不同地區，當中以北京、上海、廣西、成都等地佔比相對多。不過公告內，未見提及該等商場的規模、交易金額及最新營運狀態等細節。

大型商場營運受還債壓力困擾

萬達集團旗下參與管理及營運商場的萬達商業曾一度在港上市，後被私有化，但是醞釀再上市未能夠落實。

在此之前，隨着內地出手打擊地產商及消費、壓抑高借貸成本項目，內地的大型商場營運已經受到還債壓力困擾。萬達此前已經將酒店管理業務售予同程旅行（0780），並將遊艇生產商Suseeker，以及影業機構傳奇娛樂，陸續安排出售。

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