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經濟

路透：人行降內銀存息上限 助減成本

【明報專訊】繼先前人民銀行下降不同年期的貸款市場報價利率（LPR），以及有內銀降低存款息後，路透社引述3名銀行界消息人士報道，為保護內地銀行的利潤及抑制過度儲蓄，人行已降低內地銀行存款利率的上限。

據報首季淨息差跌至1.43厘歷史新低

有消息指出，於新指引之下特定銀行的定存息上限，被降30至40點子（1厘等於100點子），而相對之下，主要的內地銀行於某些期限的基準存款利率，最多下調25點子。

有消息人士指出，銀行利息面對極大壓力，指出若每降10點子存款利率，則可降低銀行總體借貸成本約5點子。報道補充，中國經濟環球亦面臨消費疲弱、長期持續的房地產危機，以及與美國的貿易戰，均對銀行的盈利能力增加壓力。報道引用官方數據稱，內地商業銀行的淨息差跌至今年首季的1.43厘，為歷史以來的新低。

報道引述消息指出，下調內銀存款利率上限，可為各內地銀行於「搶存款」、競爭極烈的環境之中，以及其盈利能力不斷下降的銀行提供「唞氣」空間（give some breathing space）。

報道續指出，人民銀行下調存款利率上限亦反映出內地監管機構，因應部分內銀提供極高回報的存款利率、極力競爭建立存款規模的情况，而展現監管機構為防止內銀息差再進一步收窄的決心。

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