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經濟

恒指尾市止跌回升56點 連升六周

【明報專訊】恒指全日高低波幅僅262點，曾升至23,749點，下午反跌57點，收市尾段卻「拗腰」轉勢向上，收復失地兼升56點收市，報23,601點，國指升0.31%至8583點，兩指數均連升六周，其中恒指累升2687點或12.84%，上次錄6連升為今年1月10日至2月底的升浪。科指收報5246點，逆市跌0.09%。

北水轉淨走11億 終止5日淨流入

證券界人士表示，港股雖然累積升幅不小，若中美股市企穩，恒指下周仍有望上試24,000點。大市昨天總成交2036億元，較周四增加2.7%，惟北水昨日淨流出11.39億元，終止連續5日淨流入，本月累計流入175.43億元，按月減少89.47%。全周計，恒指累升1.1%，國指累升1.36%，科指則累跌0.66%。

港股續升或吸引資金，彭博指iShare安碩MSCI新興市場（中國除外）ETF於周三錄逾5億美元資金流出，贖回資金創該ETF推出以來單日最大，而iShare安碩MSCI中國ETF在本月累獲約4.38 億美元資金流入。Mercer全球首席投資策略師Rich Nuzum指出，看好中國股票，只要經濟改善，便能帶來不錯回報。

車股做好 比亞迪續創新高

汽車股做好，比亞迪股份（1211）於歐洲銷量首超越Tesla（美：TSLA），收市升1.9%報465.2元，續創收市新高，理想汽車（2015）及吉利汽車（0175）分別升約1%及0.99%。銀河證券業務發展部董事羅尚沛表示，港股市底不俗，但美國債息高，對美股走勢構成隱憂，若下周外圍能做好，預期恒指挑戰24,000點。

分析：下周或挑戰24000

另外，港交所（0388）公布，待監管機構批准後，暫定於7月2日提高在期交所交易的3個指數期貨及期權合約持倉限額，其中恒指新持倉限額為1.5萬份，升50%，國指和科指新持倉限額分別為2.5萬及3萬份，分別升約1.08倍和42.85%。

相關字詞﹕國指 北水 比亞迪 恒指

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