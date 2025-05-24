港遷冊制申請首日 安盛即響應 許正宇：企業或搬部分業務回港 助推動經濟

明報記者 歐陽偉昉、江陵凱

許正宇昨天出席《明報環境、社會及企業管治大獎2025》接受本報記問時指出，本港推動成立遷冊制度的因素包括，全球最低稅率的推出，以及外地的監管要求愈來愈高，令原本因想繳交較低的稅率或減輕合規上的負擔、而於海外成立公司的驅動因素「可能唔係咁響」，並降低不同企業在「海外註冊成立司法權區」，以及島國成立海外公司的意欲。他又補充，遷冊制度沒有行業限制，由海外成立、來自任何行業的公司均可申請，若公司提交申請時資料齊全，公司註冊處收到資料的兩星期內可完成審批。

畢馬威：料續有保險航運企業跟隨

是次遷冊來港的安盛保險（百慕達），為該行在港營運實際業務的公司之一。安盛稱，遷冊後公司擬更名安盛金融保險（香港），遷冊過程不會影響該公司的法律實體的持續性、組織架構或日常運作，對保單持有人、分銷商或業務伙伴的現有權利和義務均不受影響。

畢馬威中國稅務合伙人何家輝預計，續有數間保險公司會跟隨遷冊，航運業遷冊來港的公司數目或會更多，因為目前不少航運公司使用巴拿馬、利比里亞等地作為控股公司，它們通常以一間公司擁有一艘船。他又稱，過去香港上市公司經常在開曼群島和英屬維爾京群島設立公司，不過近年合規要求，例如經濟實質報告、提交財務數據、最終受益人數據等，增加在這些地區註冊公司的業務負擔。遷冊來港可降低合規成本，並享受香港的稅收協定網絡和稅收優惠，通過適當的稅務籌劃，減輕稅務負擔。

遷冊來港助降低合規成本

以年度化保費計算，去年新做個人人壽保費最多的10家險企，包括安盛在內有7間在百慕達成立法團，兩間和一間分別在香港和內地成立。保險業聯會公司遷冊來港特別項目工作組主席白凱榮表示，新框架有助於簡化其監管與財務責任，讓企業有更大空間優化對本地客戶的服務、更能滿足本地市場的需求。白凱榮亦為宏利香港及澳門地區行政總裁，他今年2月已表示，有意將本港分支由百慕達遷冊回香港。

2021年香港與逾130個地區接納國際稅務改革框架，為跨國企業設定15%最低稅率，降低在百慕達等低稅地區註冊的吸引力。有保險業人士表示，不少保險業在本港實際營運業務的公司，過去因為早已在海外成立、稅務等不同原因在海外註冊。不過險企需要同時應付香港和百慕達兩套監管要求，不但增加合規成本，亦提高營運複雜程度，另外百慕達現時不少監管工作與美國公司關係較大，當局希望亞洲公司回到亞洲註冊規管，因此保險業界數年前已討論遷冊回港。