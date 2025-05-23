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經濟

香港地產

紀惠連放3港島地舖 叫價1.9億

【明報專訊】紀惠集團近月拋售多個物業，其中港島區3個舖位，包括北角丹拿花園地舖、銅鑼灣軒尼詩道地舖及灣仔摩利臣山道地舖，新近以叫價合共約1.9億元放售，較約20年前購入價僅高約13%。

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，此次放售的3個核心區商舖物業，包括北角丹拿道18號丹拿花園地下，建築面積約12,617方呎，地下7個舖位全數租出，將連同現有租約一併出售，每月可為買家帶來約30餘萬元的穩定租金收益。另銅鑼灣軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，為雙連地舖連閣樓，建築面積約4,200方呎，連銀行租約出售，每月租金收入24萬元。

「小巴大王」放售金馬倫道舖

意向價3900萬

此外，灣仔摩利臣山道愉景樓地下1號舖，建築面積約1000方呎，則以交吉形式出售。方詠清指出，整批物業總意向價約1.9億元。資料顯示，紀惠集團2005至2007年間以共約1.677億元購入，現放售價較購入價高約13%。

方續稱，上述物業部分連租約出售，即時為投資者提供穩定現金流，而最近銀行拆息跌穿1厘，全球股市反彈，中美貿易戰稍有轉機，又有大型IPO集資，對資本市場注入強心針，相信投資者信心將逐漸恢復。

另一方面，「小巴大王」馬亞木家族持有的尖沙嘴金馬倫道19至21號地下A舖位，亦於市場放售。利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事朱明杰表示，物業建築面積約1000方呎，意向價3900萬元，呎價約3.9萬元。朱氏稱，上述物業現由售賣芋圓為主的甜品店租用，月租10.6萬元，若以業主意向價計，租金回報約3.3厘。資料顯示，馬亞木家族2005年7028萬元購入上述舖位連毗鄰B舖，當中B舖已於去年以3850萬元售出。

相關字詞﹕舖位放售 馬亞木家族 小巴大王 紀惠集團

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