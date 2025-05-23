明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

滶晨首推91伙 下周一起招標

【明報專訊】關稅戰紓緩、拆息回落，綜合市場資訊，5月迄今整體一手成交累錄約1545宗之際，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作、樓花期約18個月的黃竹坑港島南岸滶晨，昨晚上載首份銷售安排，推出91伙（佔今期單位總數447伙兩成），由5月26日（下周一）起招標，每周一、三、五下午3時截標，並於8月25日截標。今批單位包括30個標準3房戶、52個標準4房戶、7個3房複式戶，以及兩個5房複式大戶，多數單位可瀏覽深水灣、遠眺壽臣山景色。

可留意是，招標單位包括項目面積最大單位、位處第1A座41樓、42樓的P2複式單位「DEEP WATER MANOR」，實用面積3120方呎、5房5套設計附932方呎平台和泳池。新世界表示，滶晨定位將參考山頂、南區豪宅。

朗日峰最快本月現樓登場涉82伙

另嘉里（0683）旗下元朗大棠路新盤、涉82伙的朗日峰，預計本月獲批滿意紙、將以現樓形式推售，並設有現樓示範單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗日峰提供82伙，包括22伙實用面積278方呎1房戶；55伙兩房戶、實用面積介乎369至407方呎；另5伙頂層特色戶，實用面積276至765方呎、屬1至3房間隔；而朗日峰開價會以同系元朗朗天峰作參考，項目年初開售至今累沽470伙，佔全盤單位總數594伙近八成，套現約20億元，平均成交實呎約1.2萬元。

另永泰地產（0369）執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，集團與萬科香港合作的沙田顯和里新盤UNI Residence，擬端午節假期開售；項目32樓A室頂層連天台特色戶，實用面積636方呎4房間隔，擬招標推售。

Grand YOHO 5房特色戶5100萬沽

成交方面，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1B期，明日第三輪發價單賣216伙前，同系元朗Grand YOHO二期，售出第5座49樓C室特色戶，實用面積2125方呎5房間隔、另連平台及天台，成交價達5100萬元、實呎2.4萬元，創Grand YOHO二期一手最高成交價紀錄，亦屬項目7個月來首宗一手成交。

另路勁（1098）牽頭屯門掃管笏凱和山，亦連錄7宗成交，當中有本地投資客連掃3伙第1座、實用面積均為412方呎的1房戶，成交價358萬至386萬餘元、折實呎價8696至9375元，3伙涉資近1120萬元。

相關字詞﹕滶晨 凱和山 Grand YOHO二期 SIERRA SEA 1B期 UNI Residence 朗日峰 嘉里

上 / 下一篇新聞

小米3納米晶片 部分性能超蘋果 雷軍：踞手機晶片第一梯隊 未來5年投資2000億
小米3納米晶片 部分性能超蘋果 雷軍：踞手機晶片第一梯隊 未來5年投資2000億
長和指港口交易買方財團 從開始已由MSC主導
長和指港口交易買方財團 從開始已由MSC主導
長實：售樓收益減 因樓市高峰沒買地
長實：售樓收益減 因樓市高峰沒買地
亞太區股市全線跌 港股跟挫283點
亞太區股市全線跌 港股跟挫283點
美匯指數再跌穿100 離岸人幣曾升破7.2
美匯指數再跌穿100 離岸人幣曾升破7.2
恒瑞暗盤大升逾三成 每手賺2960元 倘首掛表現相若 Ｈ股相對Ａ股折讓不足3%
恒瑞暗盤大升逾三成 每手賺2960元 倘首掛表現相若 Ｈ股相對Ａ股折讓不足3%
邵氏陳偉文：基金轉投放軟件社區服務
邵氏陳偉文：基金轉投放軟件社區服務
基金續長期持TVB股份 因六叔六嬸感情所繫
基金續長期持TVB股份 因六叔六嬸感情所繫
港投陳家齊：5至10項目公司擬年內港上市
港投陳家齊：5至10項目公司擬年內港上市
聯想上季純利挫六成 遠遜預期
聯想上季純利挫六成 遠遜預期
CME據報在港設倉 擴鋁實物交收網絡
CME據報在港設倉 擴鋁實物交收網絡
美20年期國債拍賣反應差 減稅法案通過後孳息見5.19厘 年半最高
美20年期國債拍賣反應差 減稅法案通過後孳息見5.19厘 年半最高
比特幣升穿11.1萬美元創歷史新高
比特幣升穿11.1萬美元創歷史新高
OpenAI收購io 估值達507億
OpenAI收購io 估值達507億
張兆聰：優必選或沽壓盡出 小注博再上
張兆聰：優必選或沽壓盡出 小注博再上
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
方保僑：寧德時代重塑全球電池版圖
方保僑：寧德時代重塑全球電池版圖
植耀輝：恒指續整固 入市宜分段吸
植耀輝：恒指續整固 入市宜分段吸
技術取勝：小鵬汽車85.45元遇阻
技術取勝：小鵬汽車85.45元遇阻
盧駿匡：恒指未現見頂信號 不宜過早看淡
盧駿匡：恒指未現見頂信號 不宜過早看淡
劉思明：體育用品股處合理水平可吸
劉思明：體育用品股處合理水平可吸
周顯：經濟差而通縮 利窮人
周顯：經濟差而通縮 利窮人
譚新強：Tesla真的有機會成為市值10萬億美元全球最大公司？
譚新強：Tesla真的有機會成為市值10萬億美元全球最大公司？
湯文亮：新交所打算搶港交所生意
湯文亮：新交所打算搶港交所生意
泰經濟復蘇大搞基建 樓市穩定增長
泰經濟復蘇大搞基建 樓市穩定增長
十大屋苑供平過租幅度擴 美孚達三成 業界：料H按實際息率2厘至3厘區間上落
十大屋苑供平過租幅度擴 美孚達三成 業界：料H按實際息率2厘至3厘區間上落
雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬
雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬
紀惠連放3港島地舖 叫價1.9億
紀惠連放3港島地舖 叫價1.9億
柏瓏不足1個月 錄31宗租賃
柏瓏不足1個月 錄31宗租賃