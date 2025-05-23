滶晨首推91伙 下周一起招標

可留意是，招標單位包括項目面積最大單位、位處第1A座41樓、42樓的P2複式單位「DEEP WATER MANOR」，實用面積3120方呎、5房5套設計附932方呎平台和泳池。新世界表示，滶晨定位將參考山頂、南區豪宅。

朗日峰最快本月現樓登場涉82伙

另嘉里（0683）旗下元朗大棠路新盤、涉82伙的朗日峰，預計本月獲批滿意紙、將以現樓形式推售，並設有現樓示範單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗日峰提供82伙，包括22伙實用面積278方呎1房戶；55伙兩房戶、實用面積介乎369至407方呎；另5伙頂層特色戶，實用面積276至765方呎、屬1至3房間隔；而朗日峰開價會以同系元朗朗天峰作參考，項目年初開售至今累沽470伙，佔全盤單位總數594伙近八成，套現約20億元，平均成交實呎約1.2萬元。

另永泰地產（0369）執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，集團與萬科香港合作的沙田顯和里新盤UNI Residence，擬端午節假期開售；項目32樓A室頂層連天台特色戶，實用面積636方呎4房間隔，擬招標推售。

Grand YOHO 5房特色戶5100萬沽

成交方面，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1B期，明日第三輪發價單賣216伙前，同系元朗Grand YOHO二期，售出第5座49樓C室特色戶，實用面積2125方呎5房間隔、另連平台及天台，成交價達5100萬元、實呎2.4萬元，創Grand YOHO二期一手最高成交價紀錄，亦屬項目7個月來首宗一手成交。

另路勁（1098）牽頭屯門掃管笏凱和山，亦連錄7宗成交，當中有本地投資客連掃3伙第1座、實用面積均為412方呎的1房戶，成交價358萬至386萬餘元、折實呎價8696至9375元，3伙涉資近1120萬元。