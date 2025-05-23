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泰經濟復蘇大搞基建 樓市穩定增長

【明報專訊】外國投資者繼續支持泰國房地產市場，但當地買家購買力下降，政府刺激措施的效果尚未完全顯現。泰國住宅物業價格持續上漲，主要受建築成本和土地價格上漲的推動，泰國銀行（BOT）發布的2024年第四季住宅物業價格指數，其中獨立式住宅價格較去年同期上漲2.55%，連棟別墅價格較去年同期上升3.53%。隨着全球經濟格局調整與東南亞經濟整合加速，泰國房地產正成為國際投資者關注的焦點。泰國房產前景有多個利好因素，主要經濟復蘇、泰國政府大搞基建，奠定房地產長期穩定增長。

最新經濟展望報告中，亞洲開發銀行提升對泰國經濟增長的預期，主要基於旅遊業快速復蘇及政府在基礎建設支出上升。泰國2024年GDP增長率從2.3%上調至2.6%，今年預測為2.7%。作為全球頂級旅遊目的地的泰國，預計2025年旅客將恢復至疫情前水平（4000萬人次以上）。旅遊業帶動短期租賃（Airbnb等）及服務式住宅需求，尤其在曼谷、布吉、芭堤雅等熱門城市，租金回報率普遍達5%至8%，高於全球平均。市場預期泰國整體房地產偏向穩定，買家入市可以留意曼谷以外城市，主要是去年最後一個季度，曼谷獨棟住宅價格指數年增2.41%，而別墅價格上漲3.19%。公寓市場明顯減速，價格漲幅從2024年第三季的年比7.2%放緩至2024年第四季的2.46%。

地緣政治不確定 或打擊中國買家購買力

曼谷市中心公寓均價約每平方米3萬至5萬泰銖（約7500至12,000港元），泰銖匯率近年維持低位，1港元兌4.18泰銖，令外國買家能以更低成本購入房產。此外，泰國政府對外資買樓限制較寬鬆，允許外國人購買公寓項目的49%產權，且無繁複稅制，持有成本低。《全球房地產指南》於2025年2月報告顯示，曼谷和布吉公寓的售價最高，其中兩房單位平均掛牌價分別達30萬美元和29.6萬美元。KKP銀行分析師預測2025年泰國房地產市場前景也要看政府會否推出有效的經濟刺激措施。惟地緣政治的不確定性令其房地產市場面臨的持續挑戰，也可能打擊中國買家在泰國公寓市場的購買力。

為吸引外資與高淨值人群，泰國政府推出多項政策，如泰國長期居留簽證（LTR），這是泰國政府於2022年9月推出的新簽證方案，針對全球富裕公民、富裕退休人士、高技能專業人士，或目前居住於泰國境內從事遠端工作的專業人士，並提供一系列的稅收和非稅收優惠。泰國長期居留簽證的總有效期為10年，初次簽發是5年，可續簽，允許持有人在泰國境內自由居住、工作。

此外，EEC（東部經濟走廊）是泰國政府於2017年啟動的經濟發展計劃，在春武里、羅勇等東部3府投入1.7萬億泰銖發展高附加價值產業（如新能源、生物科技），帶動當地住宅與工業地產需求。近年泰國推動退休養老產業，當中吸引歐美與日本退休者偏好清邁、華欣等氣候宜人的城市，推動對中高端別墅的需求。布吉島、芭堤雅的「工作度假」模式興起，帶動海景公寓與共享辦公空間投資。

悅榕集團（Banyan Group）推出新時尚住宅系列海天苑伊拉。「熙湖雅境海天苑伊拉」的住客將獨享屋頂休閒設施，包括無邊際泳池，超美景觀和寬敞的室外露台，設有燒烤區、舒適的休息區和俯瞰森林與寧靜潟湖的步道。售價由800萬泰銖（約190萬港元）起，熙湖雅境海天苑伊拉由悅榕集團開發，位處布吉島中西部海岸，毗鄰亞洲最大且最具代表性的綜合度假村布吉島樂古浪。樂古浪熙湖雅境佔地超過1000萬方呎，內有植物園、公園、 熱帶雨林、寧靜潟湖和連綿山丘，專為愛大自然的人士而設。

熙湖雅境海天苑伊拉房型主要是1至3房佈局，面積由581至1969方呎，每間公寓都有私人露台。悅榕集團創始人兼執行主席何光平表示：「在看到樂古浪熙湖雅境一期遠超預期的強勁需求後，我們決定推出熙湖雅境海天苑伊拉。相比之前的海天苑，樂古浪熙湖雅境的最新項目擁有更寬敞房間配置和全新設計，材料也更高檔。我們相信這將吸引許多想要在布吉居住的人，無論是作為度假屋還是第二個家。」

悅榕集團：港人佔集團布吉銷售一成

悅榕集團地產開發董事總經理Stuart Reading表示，目前全球各地投資者對布吉島豪華房地產愈來愈感興趣，其中香港買家更佔集團布吉房地產銷售額的10%。悅榕集團更提供泰國獨有的貸款方案，讓業主可在數年內分期付款購買物業。今次推出「悅榕軒海濱住宅─海納斯」（Banyan Tree Beach Residences Oceanus），此項目的公寓建築面積介乎416至768平方米，但只推16套。另外，熙湖雅境海天苑伊拉第二期公寓亦推出。

Stuart Reading表示：「都市人口外遷、居家辦公模式普及、地緣政治考量，加上布吉島近年已發展為宜居之地，擁有世界級國際學校和醫院，以及享有全天候熱帶生活方式等種種優勢，這些都是令布吉島的新住屋需求急增的原因。」

他續稱：「布吉島物業的性價比高，相比香港、新加坡或歐洲等主要買家市場仍具有顯著優勢，這也是關鍵因素。以香港黃金地段的高級住宅為例，100萬美元只能購置約22平方米空間，相比之下在布吉島可買到超過200平方米的大房子。」

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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