報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年5月23日星期五
股市最前線
小米3納米晶片 部分性能超蘋果 雷軍：踞手機晶片第一梯隊 未來5年投資2000億
長和指港口交易買方財團 從開始已由MSC主導
長實：售樓收益減 因樓市高峰沒買地
亞太區股市全線跌 港股跟挫283點
美匯指數再跌穿100 離岸人幣曾升破7.2
恒瑞暗盤大升逾三成 每手賺2960元 倘首掛表現相若 Ｈ股相對Ａ股折讓不足3%
邵氏陳偉文：基金轉投放軟件社區服務
基金續長期持TVB股份 因六叔六嬸感情所繫
港投陳家齊：5至10項目公司擬年內港上市
聯想上季純利挫六成 遠遜預期
CME據報在港設倉 擴鋁實物交收網絡
美20年期國債拍賣反應差 減稅法案通過後孳息見5.19厘 年半最高
比特幣升穿11.1萬美元創歷史新高
OpenAI收購io 估值達507億
張兆聰：優必選或沽壓盡出 小注博再上
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
澳元定存高息精選
方保僑：寧德時代重塑全球電池版圖
植耀輝：恒指續整固 入市宜分段吸
技術取勝：小鵬汽車85.45元遇阻
盧駿匡：恒指未現見頂信號 不宜過早看淡
劉思明：體育用品股處合理水平可吸
周顯：經濟差而通縮 利窮人
譚新強：Tesla真的有機會成為市值10萬億美元全球最大公司？
湯文亮：新交所打算搶港交所生意
泰經濟復蘇大搞基建 樓市穩定增長
十大屋苑供平過租幅度擴 美孚達三成 業界：料H按實際息率2厘至3厘區間上落
雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬
滶晨首推91伙 下周一起招標
紀惠連放3港島地舖 叫價1.9億
柏瓏不足1個月 錄31宗租賃
澳元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
小米3納米晶片 部分性能超蘋果 雷軍：踞手機晶片第一梯隊 未來5年投資2000億
長和指港口交易買方財團 從開始已由MSC主導
長實：售樓收益減 因樓市高峰沒買地
亞太區股市全線跌 港股跟挫283點
美匯指數再跌穿100 離岸人幣曾升破7.2
恒瑞暗盤大升逾三成 每手賺2960元 倘首掛表現相若 Ｈ股相對Ａ股折讓不足3%
邵氏陳偉文：基金轉投放軟件社區服務
基金續長期持TVB股份 因六叔六嬸感情所繫
港投陳家齊：5至10項目公司擬年內港上市
聯想上季純利挫六成 遠遜預期
CME據報在港設倉 擴鋁實物交收網絡
美20年期國債拍賣反應差 減稅法案通過後孳息見5.19厘 年半最高
比特幣升穿11.1萬美元創歷史新高
OpenAI收購io 估值達507億
張兆聰：優必選或沽壓盡出 小注博再上
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
澳元定存高息精選
方保僑：寧德時代重塑全球電池版圖
植耀輝：恒指續整固 入市宜分段吸
技術取勝：小鵬汽車85.45元遇阻
盧駿匡：恒指未現見頂信號 不宜過早看淡
劉思明：體育用品股處合理水平可吸
周顯：經濟差而通縮 利窮人
譚新強：Tesla真的有機會成為市值10萬億美元全球最大公司？
湯文亮：新交所打算搶港交所生意
泰經濟復蘇大搞基建 樓市穩定增長
十大屋苑供平過租幅度擴 美孚達三成 業界：料H按實際息率2厘至3厘區間上落
雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬
滶晨首推91伙 下周一起招標
紀惠連放3港島地舖 叫價1.9億
柏瓏不足1個月 錄31宗租賃
小米3納米晶片 部分性能超蘋果 雷軍：踞手機晶片第一梯隊 未來5年投資2000億
長和指港口交易買方財團 從開始已由MSC主導
長實：售樓收益減 因樓市高峰沒買地
亞太區股市全線跌 港股跟挫283點
美匯指數再跌穿100 離岸人幣曾升破7.2
恒瑞暗盤大升逾三成 每手賺2960元 倘首掛表現相若 Ｈ股相對Ａ股折讓不足3%
邵氏陳偉文：基金轉投放軟件社區服務
基金續長期持TVB股份 因六叔六嬸感情所繫
港投陳家齊：5至10項目公司擬年內港上市
聯想上季純利挫六成 遠遜預期
CME據報在港設倉 擴鋁實物交收網絡
美20年期國債拍賣反應差 減稅法案通過後孳息見5.19厘 年半最高
比特幣升穿11.1萬美元創歷史新高
OpenAI收購io 估值達507億
張兆聰：優必選或沽壓盡出 小注博再上
港元定存中銀香港7日年利率見8厘
方保僑：寧德時代重塑全球電池版圖
植耀輝：恒指續整固 入市宜分段吸
技術取勝：小鵬汽車85.45元遇阻
盧駿匡：恒指未現見頂信號 不宜過早看淡
劉思明：體育用品股處合理水平可吸
周顯：經濟差而通縮 利窮人
譚新強：Tesla真的有機會成為市值10萬億美元全球最大公司？
湯文亮：新交所打算搶港交所生意
泰經濟復蘇大搞基建 樓市穩定增長
十大屋苑供平過租幅度擴 美孚達三成 業界：料H按實際息率2厘至3厘區間上落
雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬
滶晨首推91伙 下周一起招標
紀惠連放3港島地舖 叫價1.9億
柏瓏不足1個月 錄31宗租賃
prev
next
相關新聞
港元定存中銀香港7日年利率見8厘