港投陳家齊：5至10項目公司擬年內港上市

港投公司昨日舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，陳表示有來自全球15個國家、約80家國際耐心資本機構，當中包括主權基金、退休基金、大學基金、家族辦公室，以及企業創投機構等。

市場關係敏感 拒透露公司名

陳家齊指出，是次「國際耐心資本論壇」亦邀請8家公司，包括WeLab、相達生物科技及康諾思騰等，他們都是在香港成立，或視香港作為通往世界發展的門戶，來自不同行業、並處於不同投資階段。

陳家齊表示，根據她與世界各地耐心資本機構的討論，各耐心資本機構對於近期創新方面的增長、趨勢及投資機會，均非常熱衷及展露很大的興趣。

她續稱，於是次論壇中除可以展示香港企業，以及港投的策略伙伴之外，亦能撮合他們與耐心資本的合作，另她表示活動的場外亦進行多場雙邊或多邊討論。

年內將辦「機器人大會」等

被問到有關耐心資本機構的名字時，陳家齊表示，有很多耐心資本着重低調（low profile）及務實（action-oriented），因此不方便公開相關機構的名字。她亦透露今年港投會辦「國際機器人大會」及「國際人工智能青年科學家論壇」兩個活動。

此外，港投與戈壁創投合作創立的「耐心資本專項基金」，戈壁創投管理合伙人唐啟波表示，該專項基金目的為投資於大學內發展的早期投資機會。港投同時與藍馳創投成立的「共同投資伙伴計劃」。另亦與基滙資本「國際策略拓展平台」，助力香港品牌及公司「出海」。