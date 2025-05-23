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經濟

基金續長期持TVB股份 因六叔六嬸感情所繫

【明報專訊】地緣政治及宏觀經濟變化大，邵氏集團董事總經理、邵氏基金會主席陳偉文表示，他們的投資組合以地產為主，配合酒店及投資，目前仍能自給自足，足夠供每年捐獻所需。

他更說，基金會因應調節組合，早年已售大角嘴九龍珀麗酒店及夏威夷酒店，並擬淡出美國地產投資，但是他稱會長期持有電視廣播（0511）（TVB），因六叔（邵逸夫）、六嬸（方逸華）感情所繫。基金會的捐獻範圍，由教育擴至醫療等領域。

陳偉文稱「基金會從來好少貸款，差不多零負債」。就算出售資產後變回現金，他們也會轉作投資，並認為近期大環境的波動對他們的衝擊比較小，亦能夠提供足夠資源支持不同活動所需。他補充，「（基金會）亦無過度投資，並會審慎管理」。

仍能自給自足 夠每年捐獻

基金會現時組合多元化，當中地產較多，地域遍及新加坡、英國、美國及加拿大，另亦經營酒店。至於長期持股的TVB，他稱「基金會仍繼續是TVB的股東」，始終邵氏是創業的大股東，至今由基金會持有，對股份仍然有感情。隨着早年淡出大角咀珀麗酒店、夏威夷酒店及香港大部分戲院投資，基金會亦因應市况及稅務運作，減持美國地產組合。

因應市况稅務 減持美地產

過往卲逸夫的名字會涵蓋本港各大專院校不同建築物及圖書館等建設，陳偉文指出，到近年他們會有選擇地捐獻。例如隨着內地經濟環境和過往不同時，會重點選擇內地捐獻項目，他們最近在海南省，投入支持地中海貧血症患者。他冀透過基金會的投入，可以促成政府更多支持，防止該症蔓延。捐獻範圍更廣，已經不限於教育。

相關字詞﹕陳偉文 卲氏基金會

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