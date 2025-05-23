邵氏陳偉文：基金轉投放軟件社區服務

陳偉文指出，做建築師着重設計，更着重實用。例如舊有影院的建築未必能夠適合更新提升，他們已陸續出售影院，只保留銅鑼灣翡翠、明珠戲院經營。

至於邵氏影城，儘管近期影市轉差，但他表示作為持份者，已在原有硬件上，提升音響設備並進階至Atmos系統，打造全世界最好聲效的戲院，冀便利更多後期製作。此外，近年將部分樓層劃作邵氏創意中心更全部被影業持份者租用，從事不同製作。現時該項目在提升後使用率已提高至逾五成，冀爭取再提高使用率。另在虛擬拍攝領域，影城和知專學院合作搞場景，培育更多新製作人。

籲港院商仿效泰 配合消閒餐飲吸客

影市方面，他說要轉變營運模式，原因是疫後生活習慣改變，加上家居影音科技進步，觀影模式已改變。他說「普通的影院設備未必滿足到消費者，以前購買爆谷、汽水入戲院的模式未能滿足他們」。院商需要重新思考，例如配合派對及舉辦活動，如泰國的院商會配合消閒、餐飲等元素，吸引遊人，這令院商作出投資決策時不及以前容易。

冀以建築師身分 賦予基金旗項目新意念

現時卲氏基金旗下還有不少地產、酒店及物流項目。陳偉文稱，他冀運用建築師的專業及憑當年協助「六叔」邵逸夫推動深圳邵氏影城，到後來扮演穿針引線的角色，參與推動香港主題公園事業發展的經歷，幫助香港旅遊業發展，這樣便可賦予不同項目更多新意義，滿足社會所需。例如他們營運的西貢WM酒店，在打造成宅度假及婚禮場地後，隨着他近期到訪過貴州地質公園得到靈感，酒店又鄰近西貢的地質公園及海島，他正構思推動發展地質博物館，引進如貴州博物館般具吸引力的解述及展品交流，幫助香港旅遊業發展。

旗下有西貢酒店 擬發展地質博物館

至於其他項目如新加坡邵氏大樓，他說，正增加提供社區服務設施及歷史遺產等元素，藉此將港人的創意引入新加坡。他又稱，隨着時代轉變及更注重電子、人工智能等科技發展，每年一度舉行的盛事邵逸夫獎正構思新增獎項類別，更貼近社會及科技發展趨勢。

明報記者 陳偉燊