美匯指數再跌穿100 離岸人幣曾升破7.2

人民銀行昨開出人民幣中間價7.1903，較周三上升34點子，續見4月初以來最高，不過仍較市場以人民幣貨幣籃子測算的7.2035偏弱。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出，人行因應美元下跌而上調中間價，不過當局仍保持匯率整體穩定。

港匯轉穩 拆息續跌

華僑銀行經濟師姜靜認為，人民幣走勢穩定，市場結售美元兌回人民幣意願增強，4月衡量市場結匯意願的結匯率，按月上升6.9個百分點至64.4%，預料離岸人民幣下個阻力在7.18。美元昨晚回升至99.7，她認為美元地位短期內雖不太可能被取代，但市場向更多元儲備貨幣體系過渡，並積極對冲美元風險，可能在中期削弱美元走勢。

美元走弱帶動港匯在連跌4日後首度回升，一度升越7.82，截至昨晚8時報7.8253，上升70點子。不過港元拆息則繼續向下，隔夜拆息跌至0.028厘；作為H按定價基準的1個月港元拆息跌0.666厘，按現時H按定價，實際按息跌穿2厘至1.966厘，創近3年新低。以500萬元貸款額，年期30年計算，每月供款額為18,406元，較封頂息3.5厘，每月供款可減少18%或4046元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，若本港銀行體系總結餘維持在千億元以上，1個月拆息短期有機會反覆下試0.5厘或以下，帶動H按實際按息徘徊在低於2厘或以下水平，不過拆息易受資本市場活動影響有較大波動，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。