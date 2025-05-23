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經濟

長和指港口交易買方財團 從開始已由MSC主導

【明報專訊】長和（0001）出售本港和內地以外港口引起爭論，昨日該集團股東大會亦引起股東提問。集團聯席董事總經理黎啟明回應稱，建議中的交易須經過多重審查，長和會全力配合，未獲批准前絕不會「實施集中」，並重申該交易「絕對絕對」不可能在任何不合法或不合規的情况下進行。至於被問該交易是否由歐洲船公司地中海航運公司（MSC）為主要投資者，他說：「簡單問題就簡單答，係，由開始就已經係。」

李澤鉅：談總公司屬上世紀概念

在黎啟明的回應中，提到不會「實施集中」，這與市監局在4月下旬指：「未獲批准前，不許實施集中」脗合。「實施集中」其實是指經營者集中。據《國務院關於經營者集中申報標準的規定》第三條所指，參與集中是指所有經營者上一年度在全球範圍內的營業額合計超過120億元人民幣，並且其中至少兩個經營者上一年度在中國境內的營業額均超過8億元人民幣；參與集中的所有經營者上一會計年度在中國境內的營業額合計超過40億元人民幣，其中至少兩個經營者上一年度在中國境內的營業額均超過8億元人民幣。長和售部分港口交易引起爭議，昨日現身會場的多名股東均表示擔心。

主席李澤鉅過往標榜長和是國際公司。在股東問到如何評估香港作為總部對全球營運的長期支持作用時，他形容總公司是「上世紀概念」，現時已非如過往要飛行至總部開會。他更以集團旗下長江基建（1038）為例，曾經只有三成同事在座，餘下七成已飛往世界各地。他亦試過開會時，要「一個人對住七部電視機，一個真人都沒有」。

對於國際環境變化，包括關稅戰，李澤鉅指出，地緣政治緊張等因素下，不敢預測國際環境，最重要是確保集團財務健康，應對不可預見的事情，才「頂得住、捱得起」。他又形容現時是經歷另一場壓力測試，集團要「多多現金、借貸比較少」。

在業務方面，黎啟明預計，歐洲、亞洲、東盟國家零售業務將保持強勁增長，在平均可實現一年內資本投資回本的地區增加店鋪數目及「O+O」平台，並加強與超過1.7億忠誠顧客基礎互動，此策略帶來明顯收入。談及會否分拆電訊業務在歐洲上市時，集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭表示，收到不同方案並探討中。

相關字詞﹕陸法蘭 黎啟明 李澤鉅 長和

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