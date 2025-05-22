Grand YOHO兩房848萬沽 創近兩年新高

本月暫錄12宗成交 4年來最旺

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗睇樓量上升約兩成，其中Grand YOHO交投最多，錄得12宗成交，較上月全月3宗大增3倍，更為近4年來最旺的月份。王續稱，Grand YOHO 5座高層A室，實用534方呎，兩房間隔，可遠眺深圳一帶，以848萬元沽出，實呎15,880元，做價創屋苑兩房2023年7月後近兩年新高。

惟原業主2018年9月以1039萬元一手買入，持貨約5年，帳面仍蝕191萬元或18%，不過，由於發展商當年有為買家提供不同現金回贈，故實際蝕幅可能較小。

投資客631萬購KENNEDY 38連約戶

另市場亦吸引投資者入市。利嘉閣分區董事黃祥湧稱，堅尼地城KENNEDY 38低層N室，實用面積約300方呎，採1房兼開放式廚房設計，原以680萬元連租約放售，最終獲外區投資客以631萬元成交，實呎約21,033元，新買家即享約4厘租金回報。原業主2021年以約809萬元一手買入，帳面蝕約178萬元或22%，若連使費料實蝕約210多萬元或26%。利嘉閣地產高級營業董事謝國勳稱，荔枝角美孚新邨蘭秀道30號高層D室連車位，實用910方呎，3房1套間隔，獲首置客以1040萬元連車位承接，實呎11,429元。

原業主2019年約1476萬元連車位買入，持貨6年貶值436萬元或約三成，若連使費料實蝕約510多萬元或35%。