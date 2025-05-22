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經濟
2025年5月22日星期四
股市最前線
大摩上調中國股指目標 潛在升幅3％至5％ 恒指明年中料見24500點 最牛看二萬八
大摩：今年中國GDP預測升至4.5%
寧德次日續升一成 獲納MSCI指數
瑞銀：今年新股平均回報18％ 跑贏恒指
百度首季少賺8% 勝預期 李彥宏：AI收入三位數增
小鵬首季虧損6.6億人幣 勝預期 受惠政府補貼等 美股早段曾升15%
李澤鉅：長建英第二上市增融資渠道助收購
LME：港設倉可滿足內地市場套戥需求
百分百擔保貸款 壞帳率升至15.6%
中銀淨服務費等收入升35% 首4月新開戶增八成
向阿里售可換股債 美圖股價見近7年高
植物纖維製外賣容器 無塗層防水耐熱
美加澳日香港內地申多項專利
美減稅恐增財赤 美元資產受壓 美匯指數再失守100關 今年累跌逾8%
上月遭網絡攻擊 馬莎料盈利減32億
Epic遊戲《要塞英雄》重返蘋果美App Store
張兆聰：設局似寧德時代 順豐值博
港元定存多家銀行1個月年利率仍逾4厘
人民幣定存高息精選
技術取勝：安踏有望上試100元關
劉思明：宏橋守上升通道底 料可進一步向上
周顯：李澤楷為愛國商人
湯文亮：銀行call loan損互信
永倫6116萬蝕放遠金 低7年前六成 每呎叫價2.2萬 高峰期呎價近6萬買入
湯文亮陳秉志先後出售自住豪宅
NOVO LAND 3房2.3萬租出 較1年前升8.5%
Grand YOHO兩房848萬沽 創近兩年新高
UNI Residence加推24伙 實呎逼1.6萬
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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