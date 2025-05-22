明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Epic遊戲《要塞英雄》重返蘋果美App Store

【明報專訊】Epic Games熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）時隔近5年，周二終於恢復在蘋果美國App Store上架。美國加州地方法院法官Yvonne Gonzalez Rogers上月作出有利於Epic的裁決，禁止蘋果限制軟件開發商採用第三方支付渠道。Epic Games於5月9日向美國App Store提交《要塞英雄》重新上架的申請，但蘋果的審核流程遠超一般的24小時，Epic為此上周再次入稟法院，向蘋果提出法律挑戰。

下架近5年 雙方展開漫長訟戰

法官本周一要求蘋果解釋為何《要塞英雄》 的上架申請尚未獲批。蘋果至周二批准了《要塞英雄》上架。蘋果正對法院命令提出上訴，希望可撤銷對App Store的支付形式修改。

2020年，Epic Games修改了《要塞英雄》的應用程式內購買機制，繞過App Store接收客戶付款，被App Store下架，雙方繼而展開漫長的訟戰。App Store收費已成為蘋果服務業務中，愈來愈重要的部分。包括廣告、保養、訂閱服務收費等的服務業務收入，在截至3月底的財季，為蘋果貢獻近270億美元收入。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕上架 App Store Epic Games

上 / 下一篇新聞