Epic遊戲《要塞英雄》重返蘋果美App Store

【明報專訊】Epic Games熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）時隔近5年，周二終於恢復在蘋果美國App Store上架。美國加州地方法院法官Yvonne Gonzalez Rogers上月作出有利於Epic的裁決，禁止蘋果限制軟件開發商採用第三方支付渠道。Epic Games於5月9日向美國App Store提交《要塞英雄》重新上架的申請，但蘋果的審核流程遠超一般的24小時，Epic為此上周再次入稟法院，向蘋果提出法律挑戰。
下架近5年 雙方展開漫長訟戰
法官本周一要求蘋果解釋為何《要塞英雄》 的上架申請尚未獲批。蘋果至周二批准了《要塞英雄》上架。蘋果正對法院命令提出上訴，希望可撤銷對App Store的支付形式修改。
2020年，Epic Games修改了《要塞英雄》的應用程式內購買機制，繞過App Store接收客戶付款，被App Store下架，雙方繼而展開漫長的訟戰。App Store收費已成為蘋果服務業務中，愈來愈重要的部分。包括廣告、保養、訂閱服務收費等的服務業務收入，在截至3月底的財季，為蘋果貢獻近270億美元收入。
（綜合報道）
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