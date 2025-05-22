Epic遊戲《要塞英雄》重返蘋果美App Store

下架近5年 雙方展開漫長訟戰

法官本周一要求蘋果解釋為何《要塞英雄》 的上架申請尚未獲批。蘋果至周二批准了《要塞英雄》上架。蘋果正對法院命令提出上訴，希望可撤銷對App Store的支付形式修改。

2020年，Epic Games修改了《要塞英雄》的應用程式內購買機制，繞過App Store接收客戶付款，被App Store下架，雙方繼而展開漫長的訟戰。App Store收費已成為蘋果服務業務中，愈來愈重要的部分。包括廣告、保養、訂閱服務收費等的服務業務收入，在截至3月底的財季，為蘋果貢獻近270億美元收入。

（綜合報道）

[國際金融]