上月遭網絡攻擊 馬莎料盈利減32億

【明報專訊】英國零售商馬莎百貨（英：MKS）昨表示，在上月復活節期間遭遇的網絡攻擊，對其網上服務的影響預計將持續至7月，預期在截至明年3月底的財年，營業利潤將減少3億鎊（約31.6億港元），相當於全年營業利潤的三分之一。在截至今年3月底的財年，馬莎營業利潤為9.845億鎊（約104億港元）。馬莎公布預期的損失，緩和了投資者的不安情緒，股價午夜前回升2%。
網上服裝銷售仍為離線狀態
馬莎的自動庫存系統在遇襲後需要關閉，後勤部門利用紙筆，統籌價值數十億鎊的新鮮食品、飲品及服裝等貨品。這導致食品貨架一度缺貨，影響銷售。過去一個月，馬莎的網上服裝銷售仍然處於離線狀態，營銷癱瘓導致其股票市值蒸發超過10億鎊（約105億港元）。
馬莎表示，暫停網上銷售的決定，令服裝、家居和美容產品的網上銷售和交易利潤受到「嚴重影響」，不過門市的銷售「仍然保持彈性」。行政總裁Stuart Machin預計，數周後約85%的服裝和家居產品將恢復網上銷售。
馬莎董事長Archie Norman表示，這次襲擊發生的時機很不幸，因為馬莎自2022年以來一直實施的扭虧為盈計劃，已開始展現全部潛力。馬莎表示，將利用這次機會加快提升技術，但未透露是否向黑客支付贖金。
Chanel去年利潤跌近三成
此外，奢侈品行業銷售疲軟，Chanel在截至去年底的2024財年，營業利潤按年大跌近三成至45億美元。銷售額按年跌4.3%至187億美元，包括大中華區在內的亞太市場銷售領跌，跌幅達7.1%。亞太市場為Chanel貢獻一半收入。