美減稅恐增財赤 美元資產受壓 美匯指數再失守100關 今年累跌逾8%

市場等待周四凌晨，美國拍賣20年期國債的反應，作為衡量長期美國債務需求的指標。受彭博系統昨天下午發生故障影響，交易員無法取得實時報價及市場數據，英國和歐盟昨天的債券拍賣競標時間延長。美股三大指數昨早段下滑。摩根士丹利策略師發表報告，建議買入「美元以外的美國資產」，理由是美國相對於其他主要國家的經濟增長溢價逐漸消退，令美元繼續轉弱。另一方面，比特幣觸及10.95萬美元，創歷史新高。

10年期國債孳息率升穿4.5厘

大摩報告指出，市場對聯儲局的減息預期不足，相信聯儲局放寬政策將為美股和美債帶來支持，將美國股票及國債評級，由「中性」上調至「增持」，預期到明年第二季，標普500指數將達到6500點，較周二收市的5940點，有近一成水位，而美國10年期國債孳息率將降至3.45厘，較目前的4.5厘以上高位下調超過1厘。

歐洲央行周三指出，金融市場可能正發生「根本性變化」，投資者似乎正重新評估美國資產的風險，以應對關稅政策的不確定性。該央行最新的《金融穩定評估》報告，討論了由美國關稅政策引發的全球貿易緊張局勢，導致近期市場波動加劇。該報告指出，市况動盪期間，歐元區金融市場運作保持良好，金融資產可迅速交易而價格不會過度波動，儘管出現了資金從美國國債和美元等傳統避險資產轉移的「非典型」現象。

歐洲央行稱，美國資產風險被重新評估，可能導致全球資本流動發生更廣泛轉變，對全球金融體系產生深遠影響。歐洲央行副行長Luis de Guindos警告，市場存在回調風險。

美國投行Brown Brothers Harriman（BBH）指出，美元跌勢，反映金融市場正對美國政策失去信心。滯脹風險升，加上特朗普隱晦地支持美元轉弱，為美元帶來壓力。韓國財政部稱，與美國正進行外匯談判，未作出任何決定。在七國集團（G7）財長會議舉行之際，市場尋找特朗普政府是否有意讓美元轉弱迹象，令美元跌勢持續。

金價升穿3300美元 油價漲逾1%

美元回落，有利以美元計價大宗商品。加上中東緊張形勢加劇，刺激資金流入金市避險。美國有線電視新聞網（CNN）援引美國知情官員的消息稱，以色列準備襲擊伊朗核設施，推動金價昨升穿每盎司3300美元水平，是接近兩周高位。市場憂慮伊朗原油供應受阻，國際油價昨晚升逾1%，布蘭特期油升穿每桶66美元水平。

自穆迪上周五下調美國信評以來，市場情緒一直脆弱。分析師估計，倘特朗普的減稅法案獲通過，將令美國聯邦政府目前的36萬億美元債務，再增3萬億至5萬億美元。新加坡銀行外匯策略師Moh Siong Sim指出，市場對美國財政的擔憂加劇，導致美國長期國債孳息率上升。此外，日本債市繼續受壓，30年期和40年期國債孳息率維持歷史高位。

（綜合報道）

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