明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

植物纖維製外賣容器 無塗層防水耐熱

【明報專訊】很多人提起一次式紙餐具和紙容器，可能都會聯想到為了「走塑」而作出的妥協，例如不太防水和耐熱，容易變形等。但原來有公司研究出一套特別技術，將幾種植物纖維素組合製成一種「綠色複合材料」（GCM），除了可以照樣生物降解，毋須加塗層就可以防水防油；還擁有極佳的耐熱和耐冷功能，堅硬抗高壓而不易變形。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

寰科創新有限公司（Ecoinno）共同創辦人兼行政總裁陳大仁表示，他以往曾在紡織製衣業工作，生產和銷售紗線等崗位都做過。2005年，他和該公司另外兩名共同創辦人有感環保意識抬頭，開始探索一次式塑膠餐具的替代品。到2014年，市場環境和消費者意識比較成熟，他們決定成立寰科創新，專注開發零塑料的一次式餐具，希望減少塑膠污染問題。陳大仁強調，該公司成立時就已定下要全部採用植物原料的目標，而不是在植物原料上加上塗層。

放泥土內75日可完全降解

因為市場上常見的防水防油塗層不是含有膠質，就是含有PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）。後者極難分解，可以一直維持在土壤和水中，也可以在人體累積，對長遠健康構成風險。可是，若使用單一種植物纖維素，那容器的表面就一定會有罅隙，無法做到防水效果。為此該公司用了很多時間來研究和測試。結果發現可以組合3至4種植物纖維素製造容器，達到防水防油效果，還耐熱耐冷和不易變形。

能抵受220度高溫 可放微波爐翻熱

當中的處理方法和流程絕不簡單。首先，要用純物理處理方法，過程中不破壞那些植物纖維素，不使用任何化學物。第二，要嘗試不同植物纖維素的組合和比例，以及不同的水分、水溫和壓力（例如在打漿過程）等，才找出理想的方案。該公司更發覺，在製造過程中，需運用人工智能（AI）技術，這樣組合幾種植物纖維素才可以穩定地達到理想的防水防油效果。至於部分機器設備，亦需要自行設計和研發。

直至2021年，該公司才開始試產，為「惜食堂」食物回收及援助計劃以及幾間本地酒店供貨。到去年10月，才開始正式量產。現時，該公司主要在內地和泰國採購蔗渣、竹、木等農業廢品作原材料。例如，廣西的糖廠榨取糖分之後的蔗渣，便是主要的原材料。這樣組合幾種植物纖維素製造出來的環保材料，該公司則稱之為「綠色複合材料」（GCM）。至於以GCM壓模製成的餐具和容器，除了可以在常溫下，在75日內就在泥土內完全降解外，其性能更是非常突出。這包括：防水和防油；堅硬、抗高壓而不易變形；耐熱耐冷性能極佳──既可以抵受零下196度的低溫，理論上用來裝液態氮也可以（一般容器在這麼低溫下會變脆和破碎）；也可以抵受220度的高溫，放進微波爐、焗爐、氣炸鍋、蒸鍋內翻熱或者煮熟食物都行。

「即使用來焗蛋撻或者焗豬扒飯，也無問題。」陳大仁強調，該公司做過很多極限測試，包括直接將GCM容器放在明火爐具上用慢火來煲水，GCM容器也不會燃燒（但容器內必須有水）。

首創「咖啡紙囊」

現時，該公司除了生產一次式餐具和外賣容器之外，亦為日本公司製造應用於即食碗麵的紙碗（代替發泡膠碗），為外國航空公司生產飛機餐餐盒，以及為幾個外國咖啡品牌試產應用於咖啡機的「咖啡囊」。據悉，「咖啡囊」因為要抵受咖啡機冲咖啡時的高溫和高壓，以往必須使用塑膠或鋁來製造。由於不易回收再造，每年的拋棄量超過100億個，加重地球環境負擔。但該公司卻成功以GCM製成全世界第一種只包含植物材料、可以自然降解的「咖啡紙囊」。由於完全不含塑膠，咖啡發燒友毋須再害怕冲咖啡時會冲出塑膠味。由5月中起，該公司已成為World Coffee Championships（WCC）的指定供應商，為其巡迴賽供應這種「咖啡紙囊」。

東莞籌建6萬多平方米新廠房

該公司設於東莞市寮步鎮的研發工廠，已經實現全自動化生產，每日開2班，一共運作16小時。但考慮到那幾個外國咖啡品牌現時每年消耗30億個「咖啡膠囊」，當將來大規模合作時，現有廠房的產能將不足以應付需求。為此，該公司正在東莞市石龍鎮規劃面積6萬多平方米的新總部兼生產基地。這個擴充計劃獲得石龍鎮政府大力支持，在第一期就將會投資超過3.5億元人民幣。

估計香港和內地政府的其他資助計劃亦將會覆蓋30%至40%的設備投資，讓該公司能夠以較少的資金來實現大幅擴充生產。預料新總部兼生產基地的第一期將會在2027年落成投產，屆時產能將會比現在大幅增加50倍，足以應付「咖啡紙囊」的大量訂單需求。該公司還計劃，未來再進行C輪融資，以及在2029年招股上市。

[新經濟新天地]

相關字詞﹕耐熱 咖啡膠囊 塗層 咖啡紙囊 綠色複合材料 植物纖維素 Alexander Bismarck 陳大仁 寰科創新

上 / 下一篇新聞