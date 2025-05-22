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經濟

百分百擔保貸款 壞帳率升至15.6%

【明報專訊】政府於2020年推出「百分百擔保貸款」，為受新冠疫情影響企業紓困。商務及經濟發展局長丘應樺昨書面回覆立法會議員查詢表示，截至4月底，百分百擔保貸款累計壞帳率15.6%，高於金管局早前披露截至4月中時的14.8%，亦較2月初披露的13.5%進一步上升，不過仍較推出時的假設整體壞帳率25%為低。

一旦貸款拖欠90天以上，並已進入或完成違約索賠程序，相關貸款便會被視為壞帳，「中小企融資擔保計劃」另外兩項產品，八成擔保貸款的累計壞帳率為5.2%，九成擔保貸款為4.2%，亦低於假設整體壞帳率12%和16%。

累計批出逾6.71萬宗 涉資1437億

百分百擔保貸款已於去年3月底停止接受申請，累計批出超過6.71萬宗，涉及金額約1437億元。丘應樺稱，貸款機構正就約5400宗壞帳個案採取追討行動，另有3500宗已經或正在採取法律行動，上述合計8900宗個案當中，逾三成在採取行動後收到全部或部分欠款。丘又稱截至4月底有3159宗申請疑涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假或失實聲明等，涉貸款約105億元。他續稱有1512宗個案或約50億元貸款申請，在審查時被拒，2007宗個案或約55億元貸款在提取後才被發現，按證公司或貸款機構已採取適當行動，包括向執法機構舉報及提供相關資料。

丘應樺表示政府於上個財年（24/25）執行計劃的預算為125億元，包括壞帳償付、向貸款機構和按證公司支付的費用等。當局會繼續密切監察情况，適時調節每年預算。

相關字詞﹕商經局 百分百擔保貸款 新冠疫情

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