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經濟

LME：港設倉可滿足內地市場套戥需求

【明報專訊】倫敦金屬交易所（LME）近日宣布，在港進一步增加許可倉數目至7個。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）昨日在港會見傳媒時表示，預料在港倉庫主要處理高價值金屬如銅、鎳及鋅等短期倉儲運作。現時和LME合作的營運商有25家，他認為未來在港增設倉庫的需求會由市場驅動。至於內地市場，因為內地未有批准外國交易所設倉，所以仍然聚焦於亞太區市場。

他指出，在港落實LME許可倉屬重要的舉措，亦為他們在全球建立及擴大倉庫網絡的一部分，令客戶更方便實物交付運作。在港設立許可倉，可連繫增長中的中國市場。

他未透露最新在港倉庫的運作規模，但相比目前東南亞等地倉庫處理相對低價值金屬的交收，在港倉庫可面向高價值的銅、鎳及鋅等，在中國有更大需求的高價值金屬運作，料便利實物交收及滿足與內地市場之間的套戥所需。他預料長遠會有更多長期經營的新許可倉加入，當中包括來自新建及改裝後的設施。該所實物市場主管Georgina Hallett指出，LME對在港增加更多倉庫持開放態度。

港物流效率高 抵消高成本

雖然在港營運LME許可倉成本高，但張柏廉表示，集團在港除營運高價值的金屬，同時因為存倉期短，加上香港的物流效率高，有助交付期壓縮，抵消高成本因素。至於最終在港營運許可倉規模有多大，他謂這要由與LME合作的營運商決定。一般而言，倉庫營運商多數不會自擁倉庫，亦有情况是LME屬意的營運商租用由發展商興建具特定用途的倉庫。至於生產電動車所需的鈷，則因為需特定環境儲存，因此香港能否在許可倉兼儲鈷等金屬，視乎將來發展而定。

張柏廉續稱，LME許可倉使用率過往與經濟發展呈反向關係，例如在經濟差時較多人存倉。而在當前關稅戰下，既影響經濟增長，亦影響金屬流向，例如原先流向亞洲地區的銅金屬便轉向美國在岸市場，當中觸發很多套戥獲利的情况。

相關字詞﹕張柏廉 倫敦金屬交易所

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